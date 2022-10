Kniff der TSG Einheit Bernau Bröckelt die Festung des TuS Sachsenhausen?

Mindestens drei Treffer zwischen TuS Sachsenhausen und Einheit Bernau sind garantiert. Das änderte sich am 7. Spieltag der Brandenburgliga. Nur ein Tor in einem interessanten Vergleich. Welchen Dreh der Trainer für einen historischen Sieg fand und warum er „Goldenes Händchen“ ablehnt.

Verlor TuS Sachsenhausen in der vergangenen Spielserie nur drei Partien in seiner Hochburg, so sind es in der laufenden Saison schon zwei von vier. Sowohl Preussen Eberswalde (3:1) als auch Einheit Bernau (1:0) nahmen die Festung ein. Trainer Torsten Thiel spricht von einer selbst verschuldeten Niederlage gegen die TSG Einheit. Das ist ein Grund, einen zweiten liefert der Kontrahent. Manch einer verschanzt sich bei den TuS-Mannen. Trainer Nico Thomaschewski geht den anderen Weg und wird für den Mut belohnt.