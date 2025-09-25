Knieverletzung: Hannover 96 muss auf Benedikt Pichler verzichten

Hannover 96 muss in den kommenden Wochen auf Benedikt Pichler verzichten. Der 26-jährige Angreifer hat sich beim 2:2 gegen Dynamo Dresden eine Bandverletzung im Kniegelenk zugezogen. Die Diagnose erfolgte nach einer medizinischen Untersuchung Anfang dieser Woche.

Die Verletzung entstand im Anschluss an einen Zweikampf im Spielverlauf. Über die genaue Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben, sprach jedoch davon, dass Pichler „bis auf Weiteres“ fehlen wird.

Der österreichische Offensivspieler war unter Cheftrainer Christian Titz bisher ein fester Bestandteil der Startelf und hatte mit seiner Physis und Laufarbeit wichtige Akzente gesetzt.