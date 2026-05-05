Kniesche-Doppelpack führt Hohenleipisch zum Auswärtssieg

In der Landesliga Süd stand am heutigen Dienstag eine Begegnung auf dem Programm, die für die Konstellation im oberen Tabellenmittelfeld von Bedeutung war. Das Spiel bot den Zuschauern eine engagierte Leistung beider Mannschaften, die bis zum Schlusspfiff um den Erfolg rangen.
Vor 56 Zuschauern entwickelte sich zwischen der SG Phönix Wildau 95 und dem VfB Hohenleipisch 1912 eine Partie, in der die Gäste ihre Ambitionen früh untermauerten. Besonders treffsicher präsentierte sich dabei Felix Kniesche, der die Weichen für den Auswärtssieg stellte. Er erzielte in der 9. Minute das 0:1 und erhöhte noch vor der Halbzeitpause in der 34. Minute auf 0:2.
Wildau bewies jedoch Moral und kam im zweiten Durchgang zurück in die Begegnung. Rico Gladrow markierte in der 55. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2. Trotz der Bemühungen der Hausherren, den Ausgleich zu erzwingen, verteidigte Hohenleipisch den knappen Vorsprung über die Zeit.
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Der FC Eisenhüttenstadt dominierte die Szenerie gegen den FC Lauchhammer und ließ über die gesamte Spielzeit kaum Zweifel am Ausgang der Begegnung aufkommen. Den ersten Treffer erzielte Martin Mangabo Ongori in der 40. Minute zum 1:0. Noch vor dem Halbzeitpfiff konnte Kevin Martial Kouang Libam in der 45. Minute auf 2:0 erhöhen. Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen kurzzeitig Hoffnung auf, als Nico Klaar in der 47. Minute den 2:1-Anschlusstreffer markierte. Doch die Antwort der Hausherren fiel prompt und vehement aus. Alexander Brandt sorgte mit zwei Treffern in der 64. Minute zum 3:1 und in der 66. Minute zum 4:1 für die endgültige Entscheidung. Die Spielfreude der Eisenhüttenstädter hielt an: Nur kurz darauf, in der 68. Minute, traf erneut Martin Mangabo Ongori zum 5:1. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte schließlich Danny Grünberg in der 74. Minute mit dem Treffer zum 6:1-Endstand.
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Vor 65 Zuschauern in Erkner setzte sich der 1. FC Guben letztlich souverän mit 1:4 durch und festigte damit den dritten Tabellenplatz. Die Gastgeber gingen zunächst in der 35. Minute durch einen Treffer von Eric Schulze mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Mariuz Pietka in der 44. Minute der Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang übernahm Guben die Kontrolle: Erneut war es Mariusz Pietka, der in der 67. Minute die Partie zum 1:2 drehte. In der Schlussphase schraubten Janne Laugks in der 86. Minute auf 1:3 und Kamil Antosiak in der Nachspielzeit (90'+4) das Ergebnis auf den 1:4-Endstand hoch.
In Trebbin sahen 86 Zuschauer einen deutlichen 0:4-Erfolg der Gäste aus Ströbitz, die damit auf den fünften Rang klettern. Ben Twarroschk eröffnete den Torreigen in der 21. Minute mit dem 0:1. Nur wenig später erhöhte Gustave Djene Nseke in der 30. Minute auf 0:2. Noch vor der Pause sorgte Paul Mayr in der 36. Minute mit dem 0:3 für eine Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte erneut Paul Mayr, der in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den 0:4-Endstand markierte.
Für den Vorletzten aus Lübben verlief der Nachmittag vor 50 Zuschauern desaströs. Der SV Döbern dominierte die Partie nach Belieben und siegte deutlich mit 0:6. Jonas Gryczman brachte die Gäste bereits in der 10. Minute mit 0:1 in Front. Luca Hartelt erhöhte in der 30. Minute auf 0:2, gefolgt von Hans Leupold, der in der 43. Minute zum 0:3 traf. Nach dem Seitenwechsel setzte Eddie Grabowski in der 49. Minute den Torreigen zum 0:4 fort. Jonas Gryczman markierte in der 57. Minute mit seinem zweiten Tor das 0:5, ehe Eddie Grabowski in der 76. Minute mit dem 0:6 den Endstand herstellte. Lübben verharrt damit mit lediglich vier Punkten auf dem 15. Platz.
In einer disziplinierten Begegnung vor 95 Zuschauern sicherte sich Brieske/Senftenberg einen 2:0-Heimsieg gegen Wildau. Philipp Barnack erzielte in der 35. Minute die wichtige 1:0-Führung für die Hausherren. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45'+1) sorgte Patrick Rau mit dem Treffer zum 2:0 für klare Verhältnisse. Da in der zweiten Halbzeit keine weiteren Tore fielen, blieb es beim verdienten Erfolg für die Knappen, die sich damit im gesicherten Mittelfeld stabilisieren.
Vor 157 Zuschauern lieferten sich Hohenleipisch und Großziethen einen packenden Schlagabtausch, der 2:2-Unentschieden endete. Felix Kniesche brachte die Gastgeber bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte in der 42. Minute auf 2:0. Großziethen bewies jedoch Moral: Daniel Etedaly gelang in der 64. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1. In der Schlussphase rettete Aiham Saleem den Gästen mit seinem Tor in der 88. Minute den 2:2-Endstand und damit einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.
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In diesem Duell um die Krone bewies die Reserve des FSV 63 Luckenwalde, dass sie dem Druck gewachsen ist. Dabei begann die Partie für den SV Victoria Seelow wie im Bilderbuch: Bereits in der 6. Minute brachte Till Schubert die Gäste per Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Doch die Hausherren zeigten eine beeindruckende Reaktion und drehten das Spiel innerhalb von nur sechzig Sekunden. Franz-Johann Steinmeyer erzielte in der 26. Minute den Ausgleich zum 1:1, ehe Colin Wilhelm Schwarzlose in der 27. Minute einen weiteren Foulelfmeter zum 2:1 verwandelte.
Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch, doch die Luckenwalder Effizienz gab schließlich den Ausschlag. In der 75. Minute erhöhte Luca Dreihardt auf 3:1, was die Gegenwehr der Seelower empfindlich schwächte. Als Franz-Johann Steinmeyer in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:1 markierte, war die Vorentscheidung gefallen. Das späte Tor von Anastasios Alexandropoulos in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) zum 4:2-Endstand blieb nur noch Ergebniskosmetik.
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