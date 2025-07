Knie-OP! Schwaben Augsburg muss lange auf Kapitän Greisel verzichten

Sehr schlechte Nachrichten für den TSV Schwaben Augsburg: Die Befürchtungen bei Marco Greisel haben sich leider bestätigt. Der Kapitän der "Schwabenritter" fällt längere Zeit aus. Am 19. Juli im Totopokal zu Gast beim FSV Pfaffenhofen musste der Mittelfeldmann zur Halbzeit raus, beim Saisonauftakt in der Regionalliga Bayern am vergangenen Freitagabend am Nürnberger Valznerweiher fehlte er schon komplett. Jetzt ist auch klar, warum: Der 28-Jährige hat sich einen Meniskus- und Knorpelschaden zugezogen und muss operiert werden. Damit wird er aller Voraussicht nach bis zur Winterpause ausfallen.

Komplett überraschend kommt der lange Ausfall des Kapitäns für Augsburgs Sportdirektor Max Wuschek nicht mehr. Schon vor dem Start in Nürnberg hatte er befürchtet, dass Greisel in der nahen Zukunft nicht zur Verfügung stehen wird. Die Befürchtungen haben sich nun nach weiteren Untersuchungen bestätigt. "Das ist ein herber Verlust für uns. Marco ist auf und neben dem Platz ein Führungsspieler. Es wird sehr, sehr schwer, ihn zu ersetzen. Aber wir haben eine gute Mannschaft und ich bin zuversichtlich, dass wir den Ausfall von Marco so gut es geht kompensieren können", meint Wuschek, der damit rechnet, rund sechs Monate ohne den Skipper auskommen zu müssen. Eine noch zentralere Rolle dürfte nun Lukas Ramser einnehmen, der zum Auftakt in Nürnberg ebenfalls kurzfristig passen musste wegen eines Magen-Darm-Infekts. Zum Heimdebüt am Freitag gegen den VfB Eichstätt wird er aber wieder mit dabei sein.



Aufgrund der langen Ausfallzeit von Greisel dürfte auch klar sein, dass die "Schwabenritter" noch einmal die Fühler auf dem Transfermarkt ausstrecken werden. Für hektische Betriebsamkeit gibt es allerdings keinen Grund, schließlich ist das Sommer-Transferfenster noch einen guten Monat geöffnet. Dementsprechend entspannt gibt sich auch Wuschek: "Mal sehen, ob wir noch was machen. Es muss schon absolut passen. Eine Hauruck-Aktion wird es sicherlich nicht geben."