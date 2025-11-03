Knie kaputt! Deniz-Schock für 1860 München

1860 München steht unter Schock. Tunay Deniz hat sich schwer verletzt. Der Mittelfeldspieler muss operiert werden und fällt lange aus.

Eine kurze unnatürliche Bewegung, eine Stauchung des rechten Knies, ein lauter Schmerzensschrei – und das Drama um Tunay Deniz am Samstagnachmittag beim 3:0-Heimsieg der Löwen über Energie Cottbus nahm seinen Lauf. 62 Minuten waren absolviert, als sich der 31-Jährige vor Schmerzen auf dem Boden krümmte. Mitspieler und Gegner spendeten gleichermaßen Trost, während die Ärzte zu Deniz liefen. An ein Weiterspielen war nicht zu denken, der Mittelfeldspieler wurde minutenlang behandelt.

„Wir müssen die MRT-Untersuchung abwarten, aber es sah nicht gut aus“, erklärte 1860-Trainer Markus Kauczinski am frühen Samstagabend. Die Diagnose ist niederschmetternd: Eine schwere Knieverletzung (die genaue Diagnose gibt Sechzig aus Datenschutzgründen nicht bekannt) wird den Löwen-Freigeist mehrere Monate außer Gefecht setzen. In den nächsten Tagen wird Deniz operiert.

Der Pechvogel – sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus – richtet ein paar Worte in Richtung der Löwenfans: „Verletzungen passieren im Sport und gehören leider dazu. Mein Blick richtet sich nach vorne, um nach der Operation und der Reha so schnell wie möglich wieder auf den Platz zurückzukehren.“ Und Neu-Geschäftsführer Manfred Paula erklärt: „Wir als gesamte Löwenfamilie stehen hinter Tunay, unterstützen ihn auf seinem Weg zurück und wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung.“

Die Löwen trifft der Ausfall von Deniz enorm hart. Mit Morris Schröter, Kapitän Jesper Verlaat sowie Raphael Schifferl fehlen ohnehin zahlreiche Leistungsträger von 1860 München langfristig. Von ihnen wird wohl keiner mehr dieses Jahr noch für die Löwen auflaufen können – Deniz ohnehin nicht.