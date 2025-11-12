Knauer-Doppelpack: Bogen packt Vornbach und macht großen Schritt

Der TSV Bogen hat "Big Points" im Abstiegskampf verbucht. In der Nachholpartie gegen die DJK Vornbach behielten die Schützlinge von Interimscoach Michael Schuß, der seit seiner Installierung mit der Truppe um Kapitän Patrick Fuchs in sieben Partien inzwischen beachtliche 14 Punkte geholt hat, mit 2:0 die Oberhand und verschafften sich damit viel Luft nach hinten. Der Vorsprung von Macht, Schötz & Co. zur Relegationszone beträgt - bei einem mehr ausgetragenen Match - nun komfortable acht Zähler. Die unterlegenen Gäste versäumten den Sprung auf den vierten Rang, können mit ihrer Zwischenbilanz dennoch mehr als zufrieden sein.





Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): "Wir sind schwer reingekommen und hätten durchaus in Rückstand geraten können. Dann haben wir Anpassungen vorgenommen und das Zentrum dadurch besser dicht bekommen. Durch ein Glückstor konnten wir in Führung gehen und haben es in der Folgezeit gut gemacht. Wir sind sehr stabil gestanden und konnten nach einer guten Stunde mit dem 2:0 die Vorentscheidung herbeiführen. Drei enorm wichtige Punkte, die wir uns nach einem tollen Kampf erarbeiten konnten. Jetzt können wir kurz durchatmen und wollen am Samstag gegen Bad Kötzting den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen."







Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): "Ein niveauarmes Fußballspiel, das wir verdient verloren haben. Der Gegner hat uns mit einfachsten Mitteln bespielt und das gemacht, was man um die Jahreszeit machen muss. Wir sind gut in die Partie gekommen, hatten zwei gute Möglichkeiten in den ersten 20 Minuten. Dann haben wir keine ersten und zweiten Bälle mehr gewonnen, uns den Schneid abkaufen lassen. Wir konnten keinen Druck mehr aufbauen und daher geht das Ergebnis auch in Ordnung. Wenn bei uns nicht alle Spieler ans Limit kommen, reicht es nicht, um in der Landesliga Spiele zu gewinnen."