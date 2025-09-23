Knappmann über Sodingen: So eine "schwierige Aufgabe" noch nie gehabt

Der SV Sodingen musste sich nach dem klaren Abstieg aus der Westfalenliga im jüngsten Sommer einem Komplettumbruch unterziehen. 44 Zu- und Abgänge standen nach der Wechselperiode zu Buche, hinzu kam der Trainerwechsel zu einem bekannten Gesicht des heimischen Amateurfußballs. Ex-Oberliga-Trainer Christian Knappmann (u.a. Westfalia Herne und TuS Bövinghausen) beerbte Christian Schreier, der in die sportliche Leitung des SV Sodingen wechselte, und soll den Club aus Herne mit dem Ziel Klassenerhalt wieder in ruhige Gewässer führen.

FuPa Westfalen: Christian, der dritte Monat beim SV Sodingen neigt sich dem Ende. Wie fällt dein erstes Fazit aus? Was ist für dich persönlich neu?

FuPa Westfalen: Nach dem Abstieg aus der Westfalenliga hat es laut FuPa-Datenbank 44 Zu- und Abgänge gegeben. Wie schwierig war es, in kurzer Zeit eine funktionierende Mannschaft zu formen?

Christian Knappmann: Tatsächlich sind schon fast drei Monate vergangen. Trotzdem scheint die Arbeit nicht weniger zu werden. Alle Themenbereiche bedürfen einer Optimierung. Darunter fallen natürlich hauptsächlich sportliche Themen. Allerdings gibt es Überschneidungen und Aufgabenfelder in Sachen Infrastruktur und Organisation. Wenn wir wirklich irgendwann mal wieder Westfalenligist sein möchten, gilt es, sich überall zu verbessern. Neu für mich ist, dass die Redakteure des Lokalsports und vom "RevierSport" wenig Interesse an meinem Verein haben. Dies ist allerdings sehr positiv.

Christian Knappmann: Mir war schon sehr wichtig, dass wir Spieler holen, die extrem leistungsbereit sind und Spaß daran haben, viel und hart zu arbeiten. Natürlich mussten wir auch das ein oder andere Mal die ominöse Katze im Sack kaufen, da wir unter enormen Zeitdruck standen. Ich denke, dass wir mit Kayra Candag und Ilias Dimopoulos zwei Jungs verpflichtet haben, die für ihr Alter herausragend performen. Beide sind noch 17 Jahre und spielen in meinen Planungen extrem wichtige Rollen.

FuPa Westfalen: Worauf hast du bei der Kaderzusammenstellung besonders Wert gelegt? Gibt es Spieler, die dich bislang positiv überrascht haben?

Christian Knappmann: ⁠Es war nicht, es ist immer noch brutal schwer. Unser Kader ist aktuell immer noch nicht komplett. Wir sind weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Solch eine schwierige Aufgabe hatte ich noch nie. Ende Mai hatten wir keinen Spieler unter Vertrag. Dementsprechend demütig sind wir sportlich unterwegs. Wir bauen keine Luftschlösser. Unser Ziel ist der Klassenerhalt und da sind wir auf Kurs. Allerdings erwarten uns weitere schwere Monate bis zur Wechselperiode zwei.

FuPa Westfalen: Mit zwei Siegen aus den ersten drei Spielen war der Start vielversprechend. War damit zu rechnen? Was hat da besonders gut funktioniert?

Christian Knappmann: Wir sind insgesamt sehr zufriedenstellend gestartet. Wir haben nach sieben Spielen fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Unser Punkteschnitt würde am Ende der Saison um die 40 Punkte bedeuten. Dies wäre eine sensationelle Leistung. Zu rechnen war damit nicht, denn die Vorbereitung verlief sehr holprig. Allerdings gibt es keine Zeit, um sich auszuruhen. Wir müssen uns weiter steigern.

FuPa Westfalen: Nun gab es zuletzt nur einen Sieg aus fünf Pflichtspielen, dazu das Pokal-Aus beim B-Ligisten Zonguldakspor Bickern. Wie erklärst du dir diese Entwicklung?

Christian Knappmann: Für mich kann man sieben Spiele nicht aufteilen und irgendeine Anzahl von Partien als Start definieren. Ich sehe sieben Spiele in der Gesamtheit immer noch als Start. Mit neun Punkten liegen wir voll im Soll in Sachen Punkteschnitt. Nur der Punkteschnitt ist für mich wichtig und solange wir über 1,2 Punkte im Schnitt erreichen, sind wir auf Kurs, denn dies hat die letzten Jahre immer gereicht, um drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Wir liegen über diesem Schnitt und vermutlich reichen diese Saison schon 31 oder 32 Punkte, um die Klasse zu halten.

FuPa Westfalen: Am Sonntag hat es zuhause gegen den SV Brackel eine deutliche 1:5-Niederlage gesetzt. Zwei deiner Spieler sind dazu noch vom Platz geflogen. Wie hast du das Spiel wahrgenommen und wie bewertest du die Höhe der Niederlage?

Christian Knappmann: ⁠Aufgrund der Platzverweise, kann ich dieses Spiel gar nicht richtig analysieren und entsprechend auch nicht bewerten. Wir waren lange Zeit in doppelter Unterzahl und waren trotzdem ordentlich im Spiel. Elf gegen Elf verlieren wir diese Partie auf keinen Fall.

FuPa Westfalen: Du hast zu Saisonbeginn betont, dass das Ziel der Klassenerhalt ist, um nicht direkt in die Bezirksliga durchgereicht zu werden. Wie realistisch bleibt dieses Ziel nach dem bisherigen Verlauf?

Christian Knappmann: Wie gerade schon erwähnt, ist das Ziel der Klassenerhalt und sämtliche Parameter sprechen dafür, dass wir dieses Ziel auch erreichen. Wir werden auch keine neuen Ziele formulieren.

Westfalenliga-Rückkehr "darf das Ziel sein"

FuPa Westfalen: Hat der neu zusammengestellte Kader die Qualität für das Ziel und wo siehst du das größte Verbesserungspotenzial in der Mannschaft und im Verein?

Christian Knappmann: ⁠Ich möchte es ganz fachlich bewerten. Die ersten 13 haben im Kollektiv gutes Landesligaformat. Deswegen sind wir auch in der Lage, Siege wie in Harpen zu erzielen. In der Breite sind wir nicht so aufgestellt, dass wir sorgenfrei durch die Saison gehen können. Deshalb sind wir weiter auf der Suche nach Spielern, die uns verstärken und nicht ergänzen.

FuPa Westfalen: Kurzer Ausblick in die Zukunft: Wo soll es für den SV Sodingen mittelfristig wieder hin?

Christian Knappmann: Der SV Sodingen darf sich auf einen neuen Kunstrasen freuen und damit sehe ich den Verein so aufgestellt, dass die Westfalenliga das Ziel sein darf. Allerdings bringt es für unser Tagesgeschäft nichts, sich mit mittelfristigen Zielen zu beschäftigen. Die Gefahr des Super-GAU ist nach wie vor vorhanden und deshalb sollte unser Denken und Handeln sich nur auf das Hier und Jetzt fokussieren.

FuPa Westfalen: Für den nächsten Spieltag steht das Auswärtsspiel beim Königsborner SV an, der tabellarisch aktuell auf Augenhöhe ist. Wie schätzt du den Gegner ein und was erhoffst du dir vom Spiel?

Christian Knappmann: ⁠Ich habe den KSV jetzt einige Male gesehen und bin wirklich sehr angetan von dieser Mannschaft – taktisch klar und diszipliniert, in Sachen Mentalität und Teamspirit auch oberstes Regal. Ich bin sehr verwundert, dass der KSV nur 10 Punkte bisher verbuchen konnte. Mit einem Unentschieden wäre ich sehr, sehr zufrieden und wir lägen weiter über den 1,2 Punkten im Schnitt (lacht).