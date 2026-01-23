Knappmann-Club SV Sodingen holt Tim Eibold wieder ins Boot

Der kürzlich beim Staffel 3-Landesligisten BV Herne-Süd zurückgetretene Sportliche Leiter Tim Eibold kehrt zum Ligarivalen SV Sodingen zurück und verstärkt den Sportvorstand. Der bisherige Sportliche Leiter Christian Schreier rückt in die Position des Sportlichen Direktors. Eibold soll mit seinem Netzwerk und seiner fachlichen Expertise sich vorrangig auf die Arbeit mit der 1. Mannschaft konzentrieren. Auch die 2. Mannschaft und die A-Jugend gehören zu seinem Aufgabenbereich.

Der 40-Jährige ist seit seinem Weggang aus Sodingen, als er dort erstmals von 2016 bis 2018 als Sportlicher Leiter tätig war, viel herumgekommen. Westfalia Herne, Türkspor Dortmund, TuS Haltern, SV Wacker Obercastrop und zuletzt BV Herne-Süd waren seine Stationen von der Bezirksliga bis zur Oberliga.

„Ich bin mega gespannt auf die nächsten Schritte. Die Zusammenarbeit mit Knappi war bisher sehr erfolgreich, uns verbindet vieles. Ich bin mir sicher, dass wir auch hier gemeinsam alle erfolgreich arbeiten werden", so Eibold.