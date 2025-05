Knappes Spiel in Thedinghausen, ansonsten Kantersiege überall

In einem spannenden Spiel setzte sich Thedinghausen knapp gegen Bierden durch. Maxim Schaf erzielte einen Hattrick und war maßgeblich am Sieg beteiligt. Bierden kämpfte sich mehrfach zurück, doch ein Eigentor in der Nachspielzeit besiegelte ihre Niederlage. Für Thedinghausen war es bereits der dritte Sieg in Serie.