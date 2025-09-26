Knappes Rennen: Bezirksliga-Top-Spiel live im Radio

Das Voting ist beendet und so klar das Ergebnis letzte Woche auch war, diese Woche blieb es spannend: mit einem minimalen Vorsprung von 1,5 Prozent entschieden sich die Teilnehmer für die Partie zwischen SV Alemannia Mariadorf und Ay-Yildizspor Hückelhoven (36,9 Prozent). Damit berichtet Radio Sunshine am Sonntag live aus der Bezirksliga Staffel 4.

Insgesamt standen wieder fünf Spitzenspiele zur Wahl aus der Mittelrheinliga, sowie aus der Landesliga Staffel 2 und Bezirksliga Staffel 4. Knapp hinter Platz Eins landete das Duell aus der Landesliga zwischen dem SV Breinig und SV Eintracht Verlautenheide (35,4 Prozent). Platz drei und vier belegen die Duelle zwischen SF Düren und dem VfL Vichttal, Mittelrheinliga (16,6 Prozent) und dahinter mit größerem Abstand ein Bezirksliga-Spiel, Rhenania Richterich gegen DJK FV Haaren (8 Prozent). Das zweite Mittelrheinliga-Spiel zwischen dem FC Teutonia Weiden und dem Siegburger SV schien für die Teilnehmer eher uninteressant und belegt den letzten Platz.

Die Hörer erwartet nun ein spannendes Spitzenspiel live aus Mariadorf. Die Gäste aus Hückelhoven haben zwei Siege Vorsprung und belegen aktuell Platz drei in der Tabelle. Ob Mariadorf den Heimvorteil nutzen kann, erfahren wir am Sonntag live im Radio.