Knappes Duell in Finkenwerder – HTB unterliegt 0:1

In der ersten Halbzeit hatte der HTB nach Standards mehrere Möglichkeiten, dazu die größte Chance durch Leitner, der frei vor dem Torhüter auftauchte. Auf der anderen Seite sorgten die schnellen Stürmer des FFC immer wieder für Gefahr. Zur Pause ging das 0:0 allerdings völlig in Ordnung – zwingende Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware.

Nach der Pause kam Osman Bey wacher aus der Kabine. Einen Konter nach einem HTB-Standard nutzte Schmelter eiskalt zum 1:0 in der 51. Minute.