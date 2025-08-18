Knappes Duell in Finkenwerder – HTB unterliegt 0:1

Ein insgesamt ausgeglichenes Spiel, das über weite Strecken nur wenige klare Torchancen bot.
In der ersten Halbzeit hatte der HTB nach Standards mehrere Möglichkeiten, dazu die größte Chance durch Leitner, der frei vor dem Torhüter auftauchte. Auf der anderen Seite sorgten die schnellen Stürmer des FFC immer wieder für Gefahr. Zur Pause ging das 0:0 allerdings völlig in Ordnung – zwingende Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware.
Nach der Pause kam Osman Bey wacher aus der Kabine. Einen Konter nach einem HTB-Standard nutzte Schmelter eiskalt zum 1:0 in der 51. Minute.
Danach entwickelte sich genau das Spiel, das den Finkenwerdern lag: clever und abgeklärt verteidigten sie gegen das junge HTB-Team und setzten immer wieder gefährliche Konter. Während der HTB alles auf den Ausgleich warf, blieben die Gastgeber bei Kontern gefährlich – doch weder das 2:0 noch der Ausgleich wollten fallen.
👉 Am Ende eine knappe Niederlage für den HTB, die ebenso gut 0:1 oder 1:1 hätte ausgehen können.
Für den HTB geht es nächste Woche bei Bingöl weiter, während der FFC zu den Uhlenhorst-Adlern reist.