Knappes Aus gegen Oberligisten: Burger BC 08 zeigt starke Leistung

Der Außenseiter vom Burger BC 08 hat im Achtelfinale des Landespokals Sachsen-Anhalt eine beachtliche Leistung gezeigt, musste sich am Ende aber dem favorisierten Oberligisten VfB Germania Halberstadt mit 1:2 geschlagen geben. Über 300 Zuschauer sahen eine intensive und spannende Partie, in der der Landesklasse-Vertreter den Gästen aus der Oberliga alles abverlangte.

Halberstadt nahm das Spiel von Beginn an ernst und zeigte früh, warum man als Favorit ins Rennen gegangen war. Bereits in der 14. Minute brachte Stobbe die Germania nach einem zielstrebigen Angriff in Führung. Der BBC hielt kämpferisch dagegen, tat sich aber schwer, die eigenen Angriffe bis in die gefährlichen Zonen zu Ende zu spielen. Kurz vor der Pause erhöhte Heller in der 43. Minute auf 0:2 – ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für die Hausherren.

Nach dem Seitenwechsel blieb Halberstadt zunächst am Drücker, ohne jedoch den entscheidenden dritten Treffer nachzulegen. Ein Klassenunterschied war zu keiner Zeit deutlich erkennbar – die Burger glichen mit Kampfgeist, Einsatz und Entschlossenheit die individuelle Stärke der Gäste aus. Besonders ärgerlich: In der 58. Minute traf Denis Neumann nur die Latte.

In der Schlussphase übernahm der BBC mehr und mehr die Initiative. Belohnt wurde das Aufbäumen in der 81. Minute, als der eingewechselte Collin Rusche den viel umjubelten Anschlusstreffer erzielte. Danach lag der Ausgleich mehrfach in der Luft – vor allem Marc-André Jürgen hatte zwei gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch knapp.