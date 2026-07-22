Knappes 2:3 im Testspiel: Oberligist FV Ravensburg zeigt Moral

Für den FV Ravensburg war dieses Testspiel in Oberstaufen im Allgäu eine echte Reifeprüfung. Gegen den höherklassigen Gegner FC 08 Homburg ging es von Beginn an um höchste Konzentration, spielerische Disziplin und maximale Hingabe. Die Partie entwickelte sich rasch zu einem intensiven Schlagabtausch, in dem der gegnerische Favorit seine Klasse unter Beweis stellen wollte.

Frühe Rückschläge und klare Verhältnisse

Das Spiel nahm jedoch zunächst einen bitteren Verlauf für den FV Ravensburg. In der 30. Spielminute geriet das Team durch einen Treffer von Tim Steinmetz mit 0:1 in Rückstand. Die Homburger nutzten ihre Gelegenheiten eiskalt aus und legten noch vor der Pause nach: In der 38. Spielminute erzielte Jacob Roden das 0:2 für den FC 08 Homburg. Auch nach dem Seitenwechsel schien der Regionalligist das Geschehen fest im Griff zu haben. In der 57. Spielminute war es erneut Jacob Roden, der mit seinem zweiten Treffer der Begegnung auf 0:3 erhöhte. Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie endgültig entschieden und eine deutliche Niederlage unausweichlich zu sein.

Großes Aufbäumen und leidenschaftlicher Kampf

Wer jedoch glaubte, dass der FV Ravensburg aufgeben würde, sah sich gewaltig getäuscht. Mit enormer Moral und großem Kampfgeist stemmte sich die Mannschaft gegen die drohende Enttäuschung. In der 62. Spielminute belohnte Luan Kukic diesen Einsatz und erzielte den Treffer zum 1:3. Das Spiel bekam dadurch eine völlig neue Dynamik. Der FV Ravensburg setzte nach und belohnte sich weiter für das mutige Auftreten. In der 79. Spielminute verkürzte Marius Mahle auf 2:3. Der Anschluss war hergestellt, und die Hoffnung auf eine Wende lag plötzlich greifbar in der Luft. Trotz der späten Aufholjagd blieb es am Ende bei der knappen 2:3-Niederlage, doch die gezeigte Einstellung hinterließ einen nachhaltigen Eindruck.

Wertvolle Lehren für den anstehenden Pokalauftakt

Mit dem Schlusspfiff dieses mitreißenden Testspiels richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit des FV Ravensburg nun voll und ganz auf die kommende Herausforderung. Der knappe Ausgang gegen einen starken Regionalligisten gibt enormen Rückenwind und unterstreicht das große Potenzial, das in der Mannschaft steckt. Das nächste Pflichtspiel wirft seine Schatten voraus: Es geht um nicht weniger als das Weiterkommen im WFV-Pokal.

Der voraussichtliche Termin im August

Der Termin für das anstehende Pokalspiel rückt unaufhaltsam näher. Das richtungsweisende Duell im WFV-Pokal findet wahrscheinlich am 2. August statt. Für den FV Ravensburg bedeutet dieses bevorstehende Datum eine entscheidende Etappe der gesamten Sommervorbereitung.