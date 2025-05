Knappes 2:1: FC-DJK Simbach packt Klassenerhalt!

Der FC-DJK Simbach hat den Bezirksliga-Erhalt dingfest gemacht. In Dingolfing besiegten Wiese, Einhell und Kameraden vor 1.310 Zuschauern den Kreisliga-Vizemeister SG Mallersdorf / Grafentraubach mit 2:1. Die unterlegene Spotrgemeinschaft bekommt am Montag (Anstoß: 18:15 Uhr) eine zweite Chance. Das Team um Kapitän Johannes Fischer muss in Teisbach gegen den FSV Landau ran.

Die Partie begann für den Kreisliga-Vizemeister denkbar schlecht. Nach einem Abwehrschnitzer hatte Simon Husel freie Fahrt und vollstreckte abgeklärt zum 1:0. Die SG Mallersdorf / Grafentraubach zeigte sich aber wenig geschockt und verbuchte innerhalb einer Zeigerumdrehung zwei sehr gute Chancen. Fabian Prebeck-Sanchez und Philip Kleinevoß fanden aber im stark reagierenden Simbacher Keeper Andreas Aigner (9./10.) ihren Meister. In der 20. Spielminute ging es erneut viel zu einfach: Nach einem Steilpass kreuzte Tobias Lieb alleine vor SG-Schlussmann Jakob Röder auf und schob überlegt zum 2:0 ein. Dieses Tor war ein Wirkungstreffer für die Grauschopf-Jungs, die daraufhin gar nichts mehr auf die Reihe brachten und Glück hatten, dass der Bezirksligist vor dem Seitenwechsel keinen dritten Treffer nachlegte.













Die Schützlinge von Moritz Löffler und Cornelius Grauschopf kamen mit Schwung aus der Kabine und Moritz Ganser verfehlte in der 51. Minute den Kasten nur knapp. Dann verflachte das Duell allerdings komplett und hüben wie drüben passierte lange Zeit überhaupt nichts Nennenswertes. Aus dem Nichts dann der Anschlusstreffer: Nach einem langen Ball stürmte Simbachs ansonsten hervorragender Goalie völlig unnötig aus dem Kasten, so dass Philip Kleinvoß im Nachsetzen aus kurzer Distanz vollstrecken konnte (77.). Die Sportgemeinschaft bekam daraufhin Oberwasser, zumal Christoph Ettengruber Gelb-Rot sah und somit das Spielfeld frühzeitig verlassen musste. Großes Pech hatte SG-Akteur Elias Daffner, der aus 16 Metern nur den Innenpfosten anvisierte (88,), Die Mega-Chance zum Ausgleich vergab Cornelius Grauschopf, der die Murmel in der ersten Minute der Nachspielzeit völlig ungehindert über den Querbalken köpfte. Am Ende blieb es beim knappen Sieg des FC-DJK Simbach, der somit in der Bezirksliga bleibt.