Knappes 1:0-Niederlage nach intensivem Spiel

Blautal begann die Partie mit hohem Pressing und setzte Laichingen von Beginn an unter Druck. In der 24. Minute fiel infolge eines Eckballs das 1:0 für Blautal, das trotz guter Defensivarbeit nicht verhindert werden konnte. Kurz darauf folgte ein weiterer Rückschlag: E. Bauer musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. An dieser Stelle gute und schnelle Genesung.

Im weiteren Spielverlauf stabilisierte sich die Mannschaft zunehmend und stand defensiv kompakt, sodass nur noch wenige zwingende Torchancen zugelassen wurden. Auch nach der Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild: Beide Teams agierten diszipliniert, wodurch klare Offensivaktionen auf beiden Seiten weitgehend ausblieben. Eigene Torchancen konnten sich die Laichingerinnen nur vereinzelt erarbeiten.

In der Schlussphase wurde eine Spielerin von Blautal nach einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen. Die verbleibenden Minuten in Überzahl konnten jedoch nicht mehr für den Ausgleich genutzt werden.