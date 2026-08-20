Knappes 0:1: Wormersdorf bietet Bergisch Gladbach Paroli

Etwas mehr Mühe als erwartet hatte der SV Bergisch Gladbach gegen den A-Ligisten SV Wormersdorf im Pokal. – Foto: Marcel Richter

In einer Regenschlacht hat der A-Ligist SV Wormersdorf dem vier Klassen höher spielenden Regionalliga-Aufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 einen großen Kampf geliefert. Vor 400 Zuschauern setzte sich der Favorit auf klatschnassem Geläuf nur hauchdünn mit 1:0 durch. Wegen starken Regens pfiff Schiedsrichterin Eva Kastenholz (Düren) die Begegnung mit rund 15 Minuten Verspätung an.

Für den SV Wormersdorf, der sich als Dritter des Kreispokals Bonn qualifiziert hatte, war die Partie der verdiente Lohn. Der Underdog machte dem Favoriten das Leben extrem schwer auch wenn Bergisch Gladbach ein Chancenplus besaß. „Im letzten Drittel haben sie größtenteils ideenlos gewirkt“, so Lars Steinbüchel, Trainer des SV Wormersdorf, oder der Regionalligist sei an der leidenschaftlichen Wormersdorfer Abwehr sowie dem überragenden Torwart Leon Fussel gescheitert. Kurz vor der Pause fiel dennoch der entscheidende Treffer: In der 43. Minute nutzte Tilman Demmer einen zweiten Ball nach einer Ecke zum 1:0 für die Gäste. „Natürlich war die Ecke gut geschlagen. Ich denke auch zu dem Zeitpunkt nicht ganz unverdient“, gab der Wormersdorf-Coach zu.

Im zweiten Durchgang schöpften beide Trainer ihr Wechselkontingent aus: Bei Wormersdorf kamen Stephan Martin Heltzel, Jonatan Zieger, Osman Elmi und Noah Strifler in die Partie, während Bergisch Gladbachs Coach Kevin Kruth Constantin Bürger, Yannick Kim, Jan Luca Bugenhagen und Daniel Candido Kritsch brachte. Der A-Ligist hielt die Partie offen und erarbeitete sich ab der 60. Minute mehrere Freistöße aus dem Halbfeld, verpasste den Ausgleich zur Verlängerung jedoch.