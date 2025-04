Knapper Waldtruderinger Erfolg gegen Oberföhring

Die Partie zwischen Waldtrudering und Oberföhring wartete mit eher vorsichtig agierenden Gästen auf, die sich in eine tiefe Ordnung zurückzogen, sowie früh attackierenden Hausherren. In der ereignislosen Anfangsviertelstunde verzeichnete Waldtrudering somit ein deutliches Plus an Ballbesitz um den eigenen Mittelkreis, der aber keine nennenswerte Gefahr erzeugen konnte. Nachdem die Gäste in dieser Phase mit Ball ebenfalls nicht in Erscheinung treten konnten, verzeichnete Oberföhring nach etwa 20 Minuten die erste gelungene Offensivaktion; nach einem Waldtrudering Eckball konnte ein Gäste-Akteur vom eigenen Strafraum bis vor den gegnerischen dribbeln, wo er unsanft gestoppt wurde. Den folgenden Freistoß aufs linke Mauereck konnte TW Butt stark parieren. Fünf Minuten später meldete sich auch das Heimteam erstmals im gegnerischen Sechzener an, doch konnte der Gäste-Keeper einen platzierten Horst-Kopfball stark aus dem linken Kreuzeck kratzen und zur Ecke lenken. Die Hausherren waren bis zum Seitenwechsel nun auch in Bezug auf Torchancen tonangebend, doch konnte ein Verteidiger eine Lehder-Hereingabe vor dem einschussbereiten Offenhäuser im letzten Moment zur Ecke klären und kurz vor dem Pausenpfiff war es erneut am Oberföhringer Schlussmann, eine vom eigenen Verteidiger gefährlich verlängerte Schuster-Flanke aus dem Kreuzeck zu fischen und wiederum auf Kosten eines Eckballs zu klären.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff wäre Popp beinahe ein folgenschwerer Fehlpass im Spielaufbau unterlaufen, doch konnte der Waldtruderinger Innenverteidiger die Situation letztlich selber bereinigen. Abgesehen davon brannten die Kontrahenten weiterhin nicht gerade ein Offensivfeuerwerk ab, stattdessen kontrollierten die Defensivreihen weitgehend das Geschehen. Bis zur 75. Minute tat sich vor den Toren wenig; Ausnahmen davon waren ein Solo von Mayer nach 60 Minuten, das mit einem etwas zu hektischem Schuss aus 10 Metern deutlich über das Gehäuse abgeschlossen wurde, sowie eine Hereingabe von Lehder aus dem rechten Halbfeld kurz darauf, in Folge deren sich Mayer und Bieringer am Elfer-Punkt gegenseitig behinderten. In der Schlussviertelstunde agierten die Kontrahenden dann mit deutlich offeneren Visieren. Oberföhring mit einer Doppel-Halbchance nach 76 Minuten, Waldtrudering in Person von Lehder aus 12 Metern rechts vorbei, Oberföhring aus 25 Metern in die Arme von TW Butt, nun ging es endlich hin und her. Den Gastgebern gelang in dieser Phase denn auch der letztlich goldene Treffer des Tages, als Lehder mit einer Hereingabe aus dem rechten Halbfeld am langen 5er-Eck Mayer fand, welcher die Hereingabe nach schräg hinten mitnahm und aus 9 Metern halblinker Position ins kurze Eck einnetzte. Oberföhring attackierte nun früher und agierte generell offensiver, klare Tormöglichkeiten sprangen dabei jedoch kaum heraus. Stattdessen hatte Offenhäuser in der 89. Minute die Vorentscheidung auf dem Fuß, doch zielte er nach Kopfball-Verlängerung von Horst aus 14 Metern knapp am rechten Pfosten vorbei. In der zweiten Minute der Nachspielzeit wurde den Gästen nochmal ein Freistoß 20 Meter zentral vor dem Tor zugesprochen, doch landete dieser in der Mauer und der zweite Versuch wurde von Gassner geblockt.

Damit bliebt es beim knappen Waldtruderinger Erfolg, der aufgrund der vor allem im ersten Durchgang besseren Möglichkeiten der Hausherren auch in Ordnung geht.