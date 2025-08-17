– Foto: Simon Eiler

Knapper Testspielerfolg Verlinkte Inhalte Testspiele Olympiadorf Trudering

Knapper Testspielerfolg für die U17 des SV Olympiadorf München gegen die U19 des TSV Trudering

In einem spannenden Testspiel setzte sich die U17 des SV Olympiadorf München mit 2:1 gegen die U19 des TSV Trudering durch. Trotz des Altersunterschieds zeigte das Team von Trainer Tobias Mair eine starke Leistung gegen die physisch überlegenen Gäste aus der Bezirksoberliga. Bereits in der 25. Minute brachte Andreas Nahas die Gastgeber nach einer sehenswerten Kombination in Führung. Olympiadorf dominierte die erste Halbzeit mit kontrolliertem Aufbauspiel und einer stabilen Defensive um Maurice Atayi und Edin Kalkan.

– Foto: Simon Eiler

Nach der Pause kam Trudering besser ins Spiel und glich in der 65. Minute durch Manuel Modrian aus. Der TSV erhöhte den Druck, doch Olympiadorf hielt mit großem Einsatz dagegen. In der 79. Minute belohnte sich das Team schließlich: Oskar Kozlowski traf zum verdienten 2:1-Sieg.