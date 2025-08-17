Knapper Testspielerfolg für die U17 des SV Olympiadorf München gegen die U19 des TSV Trudering
In einem spannenden Testspiel setzte sich die U17 des SV Olympiadorf München mit 2:1 gegen die U19 des TSV Trudering durch. Trotz des Altersunterschieds zeigte das Team von Trainer Tobias Mair eine starke Leistung gegen die physisch überlegenen Gäste aus der Bezirksoberliga. Bereits in der 25. Minute brachte Andreas Nahas die Gastgeber nach einer sehenswerten Kombination in Führung. Olympiadorf dominierte die erste Halbzeit mit kontrolliertem Aufbauspiel und einer stabilen Defensive um Maurice Atayi und Edin Kalkan.
Nach der Pause kam Trudering besser ins Spiel und glich in der 65. Minute durch Manuel Modrian aus. Der TSV erhöhte den Druck, doch Olympiadorf hielt mit großem Einsatz dagegen. In der 79. Minute belohnte sich das Team schließlich: Oskar Kozlowski traf zum verdienten 2:1-Sieg.
Die U17 des SV Olympiadorf München zeigte gegen die ältere U19 des TSV Trudering eine beeindruckende Leistung. Mit einer guten Mischung aus taktischer Disziplin, kämpferischem Einsatz und spielerischer Klasse verdienten sich die Gastgeber den knappen Sieg. Besonders hervorzuheben ist die starke Teamleistung und der Wille, auch gegen körperlich überlegene Gegner zu bestehen.