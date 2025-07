Knapper Testerfolg beim Verbandsligisten Steinbach

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat am Sonntag ihre Testspielserie mit einem 2:0 (2:0)-Erfolg beim Nord-Ost-Verbandsligisten FSG Ottweiler-Steinbach fortgesetzt. Neuzugang Lukas Feka mit einem verwandelten Strafstoss (26.) und ein Eigentor der Platzherren (45.) stellten schon zur Pause das Endergebmis her. Ottweiler/Sreinbach hatte die größte Chance kurz vor Spielende, verpasste aber den Anschlusstreffer. "Wir haben wiede kein Gegentor zugelassen, haben aber nach vorne noch nicht so viel erreicht. Wir haben die offensiven Aspekte aber noch nicht so intensiv trainiert, derzeit liegt der Fokus im Training noch eher auf der Defensive und dem Aufbauspiel. Da haben manche Sachen schon gut geklappt, aber der letzte Zug zum Tor fehlt noch. Es haben aber auch noch einige Spieler gefehlt. Wir hatten heute auch keinen ausgesprochenen Stürmer auf dwm Platz. Die Vorbereitung ist dann auch dafür da, Dinge auszuprobieren. Gianluca Lo Scrudato, Joel Mutombo Nyota und Thierry Correia Delgado Fonseca kommen für Donnerstag wieder zurück, dann haben wir offensiv mehr Möglichkeiten", sagte Trainer Sammer Mozain nach dem Spiel auf dem Rasenplatz im Ottweiler Stadtteil Steinbach. Am Donnerstag um 19.30 Uhr spielt die FCS-Reserve in Quierschieder Gemeindeteil Fischbach (Kunstrasen Heusweilerstr.) gegen den Bezirkaligisten FV Fischbach.