Knapper Sieg, trotz 3:0 Führung

In einem Spiel mit miserabler Schiedsrichterleistung versäumte es der SVN, rechtzeitig den Deckel drauf zu machen, ging mit den Chancen schlampig um und musste am Ende froh sein, einen knappen Sieg gerettet zu haben.

In der ersten Hälfte machte es die Mannschaft wirklich gut, spielte flott und arbeitete auch gut nach hinten. Abwehr und defensives Mittelfeld standen kompakt, waren aufmerksam und stoppten die Angriffsversuche der Gäste stets rechtzeitig, so dass Friedrichstal zu keinen Chancen kam. Ein Knaller von Marius Lätsch aus spitzem Winkel, der wohl als scharfe Flanke gedacht war, führte schon früh zum 1:0. Derselbe Spieler, der einer der agilsten war, verwertete einen schönen Pass mit einem Chip über den Torhüter zum 2:0. Danach sonnte man sich etwas in dem vermeintlich klaren Vorsprung und obwohl Pascal Schorb eine Ecke per Kopf zum 3:0 verwertete, wurden doch weitere Torchancen fahrlässig und teilweise aus Eigensinn ausgelassen.

Das sollte sich in Halbzeit 2 rächen. Die Gäste hatten wohl „einen Einlauf“ bekommen, sensten bei erstbester Gelegenheit den guten Marius Lätsch um und machten klar, dass jetzt ein anderer Wind wehen würde. Die dunkelrote Aktion war dem Schiri nur mattes Gelb wert. Weitere Fehlleistungen seien aus Platzgründen verschwiegen. Jedenfalls war es fortan ein anderes Spiel. Es lief nicht mehr rund, mancher blieb nach Ballverlusten vorn stehen, man ließ ein paar Chancen aus und mancher Wechsel störte die Statik im zuvor gut arbeitenden Mittelfeld. Man fühlte sich wohl zu sicher. Friedrichstal roch die Chance, kam durch 2 schnelle Tore auf 3:2 heran und heizte dem SVN, der etwas die Übersicht verlor, in der Schlussphase mit hohen Bällen mächtig ein. Thomas Christou, der beim 3:1 gepatzt hatte, griff im großen Getümmel mutig zu und bügelte den Fehler aus. Der Abpfiff war erlösend.