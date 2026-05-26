Knapper Sieg in Rohrbach nach einer deutlichen Führung von Axel Schmid · Heute, 11:06 Uhr · 0 Leser

Knapper Sieg in Rohrbach nach einer deutlichen Führung und einer schwachen zweiten Hälfte Bei hochsommerlichen Temperaturen musste unsere erste Mannschaft am vergangenen Sonntag bei der TSG Rohrbach antreten. Eigentlich war das Spiel nach der ersten Spielhälfte entschieden, allerdings hatten wir da die Rechnung ohne den kampfstarken Gastgeber gemacht, der uns im Laufe der zweiten Halbzeit den Sieg noch hätte entreißen können.

In den ersten Minuten kontrollierte die Neckarsteinacher Elf die Begegnung und konnte einige gute Tormöglichkeiten erspielen. Allerdings kam der letzte Pass noch nicht genau genug an und so dauerte es bis zur 30. Spielminute, ehe Levin Sandmann einen Eckball von Oliver Kubis per Kopf zum 0:1 verwandeln konnte. Vier Minuten später folgte dann der Treffer zum 0:2 durch Nick Ernestus und weiter 5 Minuten später folgte nach einem sehenswerten Spielzug das dritte Tor durch Rick Wulle, was dann auch den Halbzeitstand bedeutet. Eigentlich schien die Begegnung mit diesem Halbzeitstand bereits entschieden. Nach dem Seitenwechsel war das Team der SpVgg weiter überlegen, verpasste es jedoch den vierten Treffer zu markieren. Mit zunehmender Spieldauer übernahm der Gastgeber das Spielgeschehen und konnte nach einem Eckball in der 66. Spielminute auf 1:3 verkürzen. In der 82. Spielminute folgte dann der sehenswerte Treffer zum 2:3 als ein Spieler der TSG Rohrbach einen Freistoß aus gut 20 Metern unhaltbar im Torwinkel versenkte. In den letzten Minuten drängte der Gastgeber auf den möglichen Ausgleich, den Steven Ullrich im Tor der Spielvereinigung bei der besten Torchance in der 85. Spielminute mit einer unglaublichen Parade vereitelte. Somit blieb es beim knappen Sieg des Tabellenführers gegen eine gute Rohrbacher Mannschaft, die unseren Jungs besonders in den letzten 30 Minuten alles abverlangte.