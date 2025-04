Knapper Sieg in Gebrazhofen

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der Zweitvertretung von SV Gebrazhofen und der Reserve von SGM Beuren/Rohrdorf, die mit 0:1 endete. Hundertprozentig überzeugen konnte die SGM dabei jedoch nicht. Allgemein war es ein sehr chancenarmes Spiel auf beiden Seiten.

Der Gast ging durch Kili Albrecht per Kopfball in der 34. Minute in Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Team mit einer Führung in die Pause ging. Auch in Halbzeit zwei fielen keine weiteren Tore; so reichte der SGM der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn. Nach zwei Remis wichtige Punkte, um oben dran zu bleiben. Allerdings ist für das nächste Spiel eine deutliche Leistungssteigerung gefragt.