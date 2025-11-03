Knapper Sieg im Spitzenspiel

Das Schmöllner Team kam gut in die Partie und wurde frühzeitig mit der Führung belohnt. Alexander Korent konnte am Strafraumeck nur per Foul gestoppt werden und Florian Schmidt verwandelte vom Elfmeterpunkt sicher zum 1:0 (2.). Die Führung hielt jedoch nicht lange an, denn bereits in der 5. Minute konntet Kahla durch Fritz Meißgeier per Kopf nach Eckball ausgleichen. Schmölln war weiterhin die präsentere Mannschaft, aber es fehlten die großen Tormöglichkeiten. Nur die Kopfbälle von Dominick Heinze (18.) und Leon Gentsch (32.) sorgten für einen Hauch Torgefahr. Besser machte es Franz Funke in der 35. Minute, als er einen Pitschel-Freistoß zur verdienten 2:1-Führung einköpfte. Mit der Ein-Tore-Führung für die Rauch/Hofmann-Elf ging es dann in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff verpasste Schmölln frühzeitig das 3. Tor. Zunächst schickte Florian Pitschel Alexander Korent auf die Reise und dieser legte den Ball mustergültig in den Rückraum. Leon Gentsch‘s Abschluss wurde allerdings vom Hüter pariert (46.). 60 Sekunden später eroberte Leon Schulze einen Ball in der gegnerischen Hälfte, doch der Korent-Schuss wurde auf der Linie geblockt. Die Partie war nun ausgeglichener und auch Kahla kam zur ersten nennenswerten Chance, doch der Flachschuss war sichere Beute von Richard Klaus (52.). Als der auffällige Alexander Korent erneut auf rechts auf und davon zog, bediente dieser Florian Schmidt und „Schmidter“ netzte überlegt zum 3:1 ein (63.). Anschließend nahm sich die Partie eine kleine Auszeit und beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend. Erst in den Schlussminuten wurde es noch einmal spannend. Zunächst setzte ein Kahlaer Spieler seinen Schuss knapp am linken Toreck vorbei (85.). Auf der Gegenseite schloss Alexander Korent ein Solo mit Schuss an den Pfosten ab (86.). Nachdem sich der SVS im Zentrum zu passiv zeigte, gab es nach einem Foul Elfmeter für Kahla und Azad Kacar verkürzte sicher zum 3:2 (90.). In der Nachspielzeit verpasste der eingewechselte Florian Petrick die erneute 2-Tore-Führung, als er die Eingabe aus Nahdistanz deutlich übers Tor setzte. Somit blieb es beim knappen, aber aufgrund der Chancenvorteile verdienten Heimsieg für den amtierenden Vizemeister.