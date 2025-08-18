Knapper Sieg im Pokal

Vor 118 Zuschauern starteten beide Mannschaften offensiv und nach einem Härtel-Foul und anschließendem Freistoß musste sich Aminu Mohammed im Tor bereits in der 1.Minute gewaltig strecken und den Schuss aus dem linken Eck kratzen. Auf den Gegenseite zieht Florian Petrick mit seinem schwächeren linken Fuß ab und setzt den Ball nach einem Freistoß über den Kasten der Borntaler (3.). Keine 120 Sekunden später verpasst Lars Härtel einen Lochmann-Freistoß knapp am 2.Pfosten und somit auch die mögliche Schmöllner Führung. Anschließend nimmt sich die Partie eine Auszeit und das Spiel findet zumeist zwischen den Strafräumen statt. Erst in der 25.Minute wird es noch einmal spannend als Gabor Vass Leon Schulze stark in Szene setzt und dieser aus Nahdistanz an der starken Reaktion des Erfurter Hüters scheitert. Das sollte es allerdings auch im 1.Durchgang schon gewesen sein.

Auch im 2.Durchgang ändert sich wenig. Beide Mannschaften neutralisieren sich und machen im Ballbesitz zu viele Fehler, um den Gegner in Bedrängnis zu bringen. Einzig ein Kopfball der Erfurter (50.) und ein Solo von Leon Schulze (62.), welcher stark nach innen zieht, mit rechts flach abschließt und erneut an der Reaktion des Keepers scheitert, finden hier Erwähnung. Nach einem Konter der Gäste hat die Heim-Mannschaft richtig Glück als Aminu Mohammed bei seinem Klärungsversuch zu spät kommt, den gegnerischen Spieler vorm 16er zu Fall bringt und dafür nur (!) mit gelb bestraft wird. Der anschließende Freistoß der Gäste bringt glücklicherweise nichts ein. Auf der Gegenseite setzt sich Leon Gentsch stark auf der rechts durch und bringt den Ball scharf nach innen. Leon Schulze steht am 2.Pfosten goldrichtig, drückt den Ball über die Linie und sorgt somit für die Schmöllner Führung (74.). Die Chance zum Ausgleich verpasst der eingewechselte Alpha Oumar Barry der aus 10m zum Abschluss kommt, aber zu wenig Druck hinter den Ball bekommt (80.). Auf Seiten der Schmöllner verpassen Marcus Böhme und Justin Deutloff die mögliche Entscheidung, so dass man im Schmöllner Lager bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Tarik Dorsch um den Sieg in der regulären Spielzeit bangen muss. Trotz der durchwachsenen Mannschaftsleistung kann man sich nun über den Einzug in die 2.Hauptrunde auf die anstehende Auslosung freuen.

Am kommenden Samstag bestreitet der SVS das schwere Auswärtsspiel bei Thüringenliga-Absteiger SC 1903 Weimar.