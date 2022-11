Knapper Sieg im letzten Spiel 2022

Mit 3:2 gewannen unsere Herren gestern ihre letzte Partie in diesem Jahr gegen die SG TSV Unterlind/SC Oberlind. Die Tore für unsere Mannschaft erzielten Frank Täubert per Strafstoß sowie Andreas Löffler mit einem Doppelpack. Die Heinze-Schützlinge überwintern somit an der Tabellenspitze! Glückwunsch dazu an die Mannschaft und erholt euch gut für die restlichen Partien im neuen Jahr!