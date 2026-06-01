Knapper Sieg im letzten Heimspiel der Saison!

Zu Beginn der Partie war man vor allem bei Standardsituationen gefährlich. In der 17.Minute konnten die Gäste eine Ecke nicht sauber klären und Späth passte außen auf Abele, dessen Flanke Baumann am langen Pfosten völlig freistehend zum 1:0 fand. In der 31.Minute erhöhte Ilg nach schönem Zuspiel von Viehöfer und guter Ballmitnahme zum 2:0. Das Spiel schien in trockenen Tüchern, denn die Gäste hatten kaum Aktionen außer einen Kopfball in der 35.Minute. Durch einen Fehler im Spielaufbau konnte Durlangen in der 42.Minute doch noch zum Anschluss kommen, was dann auch gleichzeitig das Halbzeitergebnis darstellte. Nach dem Seitenwechsel hatte man zahlreiche weitere Gelegenheiten auf das 3:1. Weisensee und Späth per Kopfball, Löffelad an den Pfosten, später auch Baumann frei vor Heindl schafften es nicht, den erlösenden dritten Treffer zu platzieren. Zwar kam von Durlangen in der zweiten Halbzeit so gut wie nichts, aber es blieb weiterhin knapp und damit gefährlich. Auch ein Kopfball von Feuchter rund 10 Minuten vor dem Ende entschärfte Heindl, sodass es bis zum Ende beim Zittern blieb, die drei Punkte aber in Unterkochen verdientermaßen blieben.