Knapper Sieg im ersten Spiel

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken musste sich am Sonntag einer heftigen Gegenwehr erwehren. Die als Vorletzter angereiste FSG Bous hatte den Spitzenreiter am Rande einer Niederlage. Nach der torlosen ersten Hälfte traf Nick Welte in der 48. Minute zur Führung für den Außenseiter. Doch die Malstatter Reserve konnte die Begegnung noch drehen. Zunächst verwandelte Jael Mutombo Nyota einen Foulelfmeter (61.) zum Ausgleich, drei Minuten später brachte der acht Minuten zuvor eingewechselte Zinedin Osmanagic sein Team nach vorne. FCS-Trainer Sammer Mozain sagte nach dem Spiel: "Wir sind jetzt wieder im Verbandsliga-Alltag, da ist jedes Spiel ein hartes Stück Arbeit. Ich habe es genau so erwartet, sie stehen massiv hinten drin, kämpfen aufopferungsvoll, machen dann völlig überraschend noch ein Tor. Aber es war noch lange zu spielen, dann haben wir den Druck erhöht, kommen zum Elfmeter nach einem Foul an Vincenzo Accursio und am Ende setzt sich die Qualität durch. Aber wir müssen in jedem Spiel bis zu Ende an die Grenzen gehen, um zu gewinnen, das war in vielen Testspielen anders, da war kein Druck da, die Spiele unbedingt gewinnen zu müssen".