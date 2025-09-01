Knapper Sieg im ersten Heimspiel für Junglöwinnen

Im ersten Heimspiel der jungen Hessenliga-Saison gewannen die C-Juniorinnen des KSV Hessen Kassel gegen den SC Riedberg knapp mit 4:3 und sicherten sich damit drei Punkte.
Bereits mit dem ersten eigenen Angriff konnten die Junglöwinnen dabei durch Marlene Remus in Führung gehen. Nach Sprint von der Mittellinie auf der linken Außenbahn, bei dem keine Verteidigerin folgen konnte, blieb die Flügelspielerin auch vor dem Tor eiskalt und versenkte die Kugel zum frühen 1:0 für die Heimmannschaft (3. Min.). Doch die Gäste aus Südhessen zeigten sich nicht beeindruckt und zogen in der Folge ihr gefälliges Kombinationsspiel auf, ohne dabei zu großen Tormöglichkeiten zu kommen. Die Junglöwinnen taten sich hingegen schwer im Spielaufbau und kamen selten zu eigenen guten Spielzügen. Immer war ein Fuß einer Gästespielerin dazwischen oder man traf beim Abspiel die falsche Entscheidung. So kam es wie es kommen musste und die Mädchen aus Riedberg belohnten sich für ihren guten Auftritt mit dem Treffer zum 1:1 in der 15. Minute nach einer Ecke. Im Anschluss kam der KSV wieder besser in die Partie und hatte zwischen der 19. und 23. Minute mehrfach die Möglichkeit wieder in Führung zu gehen. Erst brachte Ella Salzmann den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Linie, dann scheiterte Remus erst am Pfosten und beim nächsten Angriff an der Riedberger Torhüterin. In Minute 24 dann aber doch die erneute Führung für die Junglöwinnen. Einen gut platzierten Schuss von Amelie Jordan konnte die Torhüterin noch abwehren, doch Remus reagierte am schnellsten und brachte die Kugel im Nachschuss über die Linie (24. Min.). Bis zur Pause neutralisierten sich beide Mannschaften nun, sodass es mit der knappen 2:1- Führung für den KSV in die Pause ging.
Nach Wiederbeginn änderte sich das Bild kaum und trotz gefälliger Spielanlage der Mädchen aus Riedberg ließ der KSV kaum etwas zu, kam allerdings auch nicht zu eigenen Möglichkeiten. So fiel der Treffer zum 3:1 in der 47. Minute etwas überraschend. Emilia Weinmeister brachte einen Eckball von der rechten Seite vors Tor und Ella Salzmann stand in der Mitte goldrichtig und traf für die Junglöwinnen. Riedberg steckte allerdings nicht auf, erhöhte wieder die Schlagzahl und kam in Minute 54 zum Anschlusstreffer. Davon angestachelt, und wieder mit der Aussicht auf einen Punktgewinn, drückten die Riedberginnen die Heimelf jetzt in die eigene Hälfte und belohnten sich in der 60. Minute mit dem Ausgleich nach eigenem Eckball. Die Gäste wollten jetzt noch mehr und drängten auf die Führung, doch der Siegtreffer fiel auf der Gegenseite. Von Nina Dedecke in den Raum geschickt, enteilte erneut Remus allen Abwehrspielerinnen, umkurvte die Torfrau und schob zum umjubelten 4:3 für die Junglöwinnen ein. Die Gäste warfen nun endgültig alles nach Vorne, konnten allerdings das von Nuala Ortmann gehütete KSV-Tor nicht nochmal in Gefahr bringen. So blieb es am Ende beim etwas glücklichen, aber nicht unverdienten 4:3-Erfolg für die Junglöwinnen, die damit weiter ungeschlagen bleiben.
Am kommenden Wochenende (Sonntag 07.09.25 - 15 Uhr) empfangen die C-Juniorinnen des KSV dann die Mannschaft von Kickers Offenbach und hoffen in dieser Partie auch am Ende die Oberhand und die Punkte in Kassel zu behalten.