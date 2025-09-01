Knapper Sieg im ersten Heimspiel für Junglöwinnen

Im ersten Heimspiel der jungen Hessenliga-Saison gewannen die C-Juniorinnen des KSV Hessen Kassel gegen den SC Riedberg knapp mit 4:3 und sicherten sich damit drei Punkte.

Bereits mit dem ersten eigenen Angriff konnten die Junglöwinnen dabei durch Marlene Remus in Führung gehen. Nach Sprint von der Mittellinie auf der linken Außenbahn, bei dem keine Verteidigerin folgen konnte, blieb die Flügelspielerin auch vor dem Tor eiskalt und versenkte die Kugel zum frühen 1:0 für die Heimmannschaft (3. Min.). Doch die Gäste aus Südhessen zeigten sich nicht beeindruckt und zogen in der Folge ihr gefälliges Kombinationsspiel auf, ohne dabei zu großen Tormöglichkeiten zu kommen. Die Junglöwinnen taten sich hingegen schwer im Spielaufbau und kamen selten zu eigenen guten Spielzügen. Immer war ein Fuß einer Gästespielerin dazwischen oder man traf beim Abspiel die falsche Entscheidung. So kam es wie es kommen musste und die Mädchen aus Riedberg belohnten sich für ihren guten Auftritt mit dem Treffer zum 1:1 in der 15. Minute nach einer Ecke. Im Anschluss kam der KSV wieder besser in die Partie und hatte zwischen der 19. und 23. Minute mehrfach die Möglichkeit wieder in Führung zu gehen. Erst brachte Ella Salzmann den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Linie, dann scheiterte Remus erst am Pfosten und beim nächsten Angriff an der Riedberger Torhüterin. In Minute 24 dann aber doch die erneute Führung für die Junglöwinnen. Einen gut platzierten Schuss von Amelie Jordan konnte die Torhüterin noch abwehren, doch Remus reagierte am schnellsten und brachte die Kugel im Nachschuss über die Linie (24. Min.). Bis zur Pause neutralisierten sich beide Mannschaften nun, sodass es mit der knappen 2:1- Führung für den KSV in die Pause ging.