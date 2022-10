Knapper Sieg im Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung vom SF Schwefing

Es entwickelte sich von Anfang an ein relativ gutes Spiel, bei dem wir aber doch den besseren Start erwischt hatten. Gleich in den ersten zehn Minuten hatten wir Chancen im Minutentakt, nach einer Ecke und einem Freistoß von Jan, dessen Schuss nur soeben noch vom Keeper über die Latte gelenkt werden konnte. Gleich die zweite Ecke brachte uns die 1:0 Führung durch ein Eigentor des Gastgebers, als der Ball unhaltbar für den Keeper hinter ihm einschlug (3. Min). Nur sechs Zeigerumdrehungen später, erkämpfte Timon super den Ball auf seiner Seite, legt auf Jan auf, die erste Aktion kann der Keeeper noch entschärfen, den Nachschuss lupft Jan cool über den Torwart hinweg – 2:0 für die Eintracht. Danach gab es dann die ersten Möglichkeiten für den Gastgeber, die ein an diesem Abend gut aufgelegter Steffen Vahlhaus sicher klären konnte. Im direkten Gegenzug traf Matthis Müller nur den Pfosten nach Paß von Jan, der von Timo zuvor gut bedient wurde. Einige gute Angriffe von Schwefingen konnten von uns der in der 1. Halbzeit sehr stabilen Abwehr gut verteidigt werden. Auch Ecken brachten dem Gastgeber keinen zählbaren Erfolg. Die nächsten Chancen hatte Jan (knapp im Abseits, 22. Min) und die Gelegeheit für Timon, der auf seiner Seite gut angespielt wurde, aber den Ball nicht im Tor versenken konnte. Das gelang dann Matthis Müller nach Vorlage von Jan, schoss Matthis trocken aus 15 m trocken unten ins linke Eck. Der Keeper hatte wohl sein Fingerspitzen noch dran, konnte den Treffer zum 3:0 aber nicht verhindern (39. Min). Eine weitere sehr knappe Abseitsentscheidung wurde vom guten Schiedsrichter unterbunden. Ein Flankenlauf von Dominik Maier über rechts konnte er nicht mehr vor dem Toraus von ihm erreicht werden, somit ging es mit einer verdienten 3:0 Führung in die Pause.

Am vergangenen Wochenende stand ein Doppelspieltag auf dem Plan und so mussten wir am Freitag beim SF Schwefingen II antreten. Ein Gegner, der zwei Punkte mehr auf dem Konto hatte zu diesem Zeitpunkt der Saison und durchaus respektable Ergebnisse in den Wochen zuvor eingefahren hatte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit, hatte Schwefingen in der Innenverteidigung umgestellt, was uns vor ein paar Probleme stellte und der Gastgeber sowas wir einen Sturmlauf startete. Gleich die erste Möglichkeit über rechts brachte Gefahr auf unser Tor. Es dauerte dann aber bis zur 59. Minute, ehe die Angriffsbemühungen von Erfolg gekrönt waren, und Schwefingen auf 1:3 verkürzte. In der Abwehr bekamen wir den Ball nicht geklärt und ein Abschluss über die rechte Seite landete hinter „Bolsi“ im Tor 1:3. Unsere nächste Chance entstand nach einem Freistoß von Jonas Held, der den Keeper zu einer guten Rettungstat zwang. In der 68. Minute die ersten Wechsel, für Timo von Lintel kam Matthis Bruns und kurz darauf Daniel Bols für Domink Maier. Der brachte sich gleich mit der ersten guten Aktion ins Spiel und kreierte die nächste Möglichkeit für den SVEE. Die Chance zur Vorentscheidung hatten wir in der 78. bzw. 86. Minute, Matthis Müller traf nur das Außennetz und nach guter Vorbeit von Timon und Daniel Bols, verfehlte Jan knapp das Tor. Letzter Wechsel, Christopher Knoll für Matthis Müller (87. Min). In der 90. Min erzielte Schwefingen den Anschlußtreffer und so begann in der 4minüten Nachspielzeit ein bisschen das große Zittern. Allerdings konnten wir durch eine gute Mannschaftsleistung in der Schlußphase der 3. Saisonsieg eingefahren werden. Trotz einer nicht so guten zweiten und vieler verletzter/gesperrter Spieler, war der Sieg doch verdient. Weiter geht’s für uns am Montag gegen UNION Meppen.