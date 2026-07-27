Knapper Sieg gegen Mainz 05

– Foto: Jürgen Röhling

Kim Krohne brachte ihre Farben bereits nach fünf Minuten mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern in die untere linke Torecke in Führung. Doch der frühe Rückstand motivierte die Mannschaft aus Mainz nochmal merklich. Die Junglöwinnen wurden ab jetzt tief in der eigenen Hälfte angelaufen und so provozierten die Mainzerinnen frühe Ballgewinne in Serie, wurden in den eigenen Offensivbemühungen aber selten gefährlich. Die Abwehr um Marie Lindemann und Joana Gamisch ließ kaum Abschlüsse der Gäste zu und wenn doch mal ein Schuss aufs Kasseler Tor durchkam hatten die Nordhessinnen in Magdalena Daun ja auch noch einen sicheren Rückhalt im Tor. So hielt die knappe Führung der Heimmannschaft bis zur 35. Minute. Dann traf 05-Akteurin Emily Telschow zum verdienten 1:1-Ausgleich für die Mainzerinnen. Doch die Junglöwinnen hatten noch eine Antwort parat und konterten den Ausgleichstreffer mit der erneuten Führung in Minute 43. C-Juniorin Ella Salzmann spielte ihre Mannschaftskollegin Lou Klöcker frei und die erzielte den letztlich entscheidenden Treffer in der ausgeglichenen Partie.