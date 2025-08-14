Knapper Sieg gegen Kressbronn: "Müssen Basics auf den Platz bringen"

Der FV Ravensburg hat in der dritten Runde des WFV-Pokals seine Pflichtaufgabe beim Landesligisten SV Kressbronn erfüllt und durch einen 2:1-Sieg das Ticket für das Achtelfinale gelöst. Vor 493 Zuschauern brachte Nesreddin Kenniche die Gäste in der 39. Minute per Foulelfmeter in Führung, bevor Nicolas Jann in der 83. Minute auf 2:0 erhöhte. Patrick Hübler erzielte in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer, doch der FV brachte den Vorsprung sicher über die Zeit. Trainer Rahman Soyudogru betonte: „Wir hatten das Spiel komplett über die 90 Minuten im Griff. Klar, das Gegentor war absolut unnötig, aber wir haben es ruhig runtergespielt.“





Der Coach fand auch anerkennende Worte für den unterklassigen Kontrahenten: „Ja, man muss dem SV Kressbronn auf jeden Fall ein Kompliment machen. Die haben versucht mit allem was sie haben zu verteidigen und waren sehr motiviert.“ Mit dem Einzug ins Achtelfinale, das am 3. September ausgetragen werden soll, wartet der FV nun gespannt auf den nächsten Gegner. Zur kommenden Auslosung sagte Soyudogru folgendes: „Einen Wunschgegner haben wir nicht. Egal gegen wen es in der nächsten Runde geht, wir wollen auch die nächste Runde überstehen und so weit wie möglich im Pokal kommen.“



Blick auf die Liga



Nach dem Pokalerfolg richtet sich der Fokus nun auf die Oberliga. Am Samstag gastiert der FV beim VfR Mannheim, der aus den ersten beiden Spielen vier Punkte holte. „Wir müssen wieder unsere Basics auf den Platz bringen und müssen auf jeden Fall die Torchancen nutzen“, forderte Soyudogru. Über den kommenden Gegner sagte er: „VfR Mannheim hat einige Spieler in ihren Reihen die alleine die Spiele entscheiden können. Wir müssen 90 Minuten hellwach sein.“









Personelle Lage und erstes Spiel von Reinelt



Die personelle Situation sei weitgehend positiv. „Wir haben ein paar angeschlagene Spieler, aber bis Samstag sollten alle wieder fit sein“, so Soyudogru. Neuzugang Roman Reinelt, der kurzfristig verpflichtet wurde, kam in Kressbronn bereits zu seinem ersten Einsatz. „Wir sind sehr froh, dass wir Roman verpflichten konnten. Er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Obwohl er noch etwas Rückstand hat, hat man heute gesehen welche Qualitäten er mitbringt.“

Mit dem Pokalerfolg im Rücken und einem weitgehend kompletten Kader geht der FV Ravensburg selbstbewusst in die nächsten Aufgaben. Das Ziel für das kommende Wochenende ist klar: Es sollen Punkte aus Mannheim entführt werden.