Knapper Sieg gegen Günzlhofen - Attaching gewinnt "Sechs-Punkte-Spiel"

Attaching – „Es wird ein Sechs-Punkte-Spiel“, hatte Enes Mehmedovic, der Trainer des BC Attaching, vor der Partie gegen den VSST Günzlhofen angekündigt. Natürlich gibt es im Fußball nur drei Punkte pro Sieg, doch die sollten es gegen den direkten Konkurrenten werden. Die Attachinger haben die Drucksituation gemeistert und in einem hitzigen Bezirksliga-Duell mit 1:0 die Oberhand behalten. Als Bonus für den Erfolg zum Rückrundenauftakt gab es den Sieg im direkten Vergleich.

Die Attachinger hatten das Hinspiel mit 2:0 gewonnen – und auch im zweiten Aufeinandertreffen waren sie das bessere Team. Während sich Günzlhofens Offensive um den achtfachen Torschützen Kelvin Gomez nicht durchsetzen konnte, hatte der BCA zwei gute Möglichkeiten. Beide durch Maximilian Tessner – doch ein Treffer sollte der Heimelf vor der Pause nicht gelingen. Weit in der Nachspielzeit der ersten Hälfte stiegen dennoch die Chancen auf einen Erfolg, denn Qendrim Beqiri sah für eine Tätlichkeit die Rote Karte. Damit fehlte den Gästen einer ihrer wichtigsten Spieler. Für Attaching bedeutete der Platzverweis des ehemaligen Regionalliga-Kickers eine lange Überzahl.

Imouroine Ouro-Agouda macht‘s

Nach dem Wechsel dauerte es sieben Minuten, bis das Heimteam den Vorteil nutzte: Imouroine Ouro-Agouda kam an den Ball und traf mit links ins lange Eck. Nach dem 1:0 taten sich die Attachinger allerdings schwer, auf dem tiefen Untergrund klare Aktionen herauszuspielen. „Der letzte Pass hat gefehlt“, so Mehmedovic. Günzlhofen blieb im Spiel und hätte mit einem guten Moment ausgleichen können. Als Michael Zach nach einem Foul die Gelb-Rote Karte sah (82.), waren die Gäste jedoch nur noch zu neunt. In der restlichen Spielzeit ließ der BCA nichts mehr anbrennen, auch weil die Außenverteidiger Manuel Thalhammer und Lukas Hübner fehlerfrei spielten. Beide entnervten Gomez, der während der Partie die Seite wechselte, sich aber nie entscheidend behaupten konnte. „Lukas und Manuel haben es super gemacht“, lobte Coach Mehmedovic.

Noch ist die Saison lang. Doch der BCA hat mit dem Sieg gegen Günzlhofen den ersten Joker im Rennen um den Klassenerhalt in der Tasche.

