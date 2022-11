Knapper Sieg gegen das Tabellenschlusslicht

Nachdem die SG Hohenstadt/Untergröningen am letzten Sonntag trotz 45-minütiger Überzahl gegen Mögglingen nicht über ein Remis hinauskam, bestand die Hoffnung heute zu Hause gegen den Tabellenletzten TSGV Rechberg wieder einen Dreier einzufahren. Nicht zuletzt auf Grund eines ausgedünnten Kaders tat man sich sehr schwer, konnte am Ende aber mit 2:1 gewinnen.

In der ersten Viertelstunde spielte sich die Partie hauptsächlich im Mittelfeld ab. Keine der beiden Mannschaften schaffte es sich nach vorne durch zu kombinieren und große Chancen blieben noch aus. Man merkte der SGHU-Abwehr aber durchaus an, dass aus der Stamm-Viererkette der letzten Partien nur ein Akteur verblieben war, alle anderen konnten an diesem Sonntag krankheitsbedingt nicht auflaufen.

So kam es auch nach 15 Minuten zu den ersten beiden nennenswerten Gelegenheiten für die Gäste: nach einem missglückten Abwehrversuch, kam Benjamin Vogt alleine vor Felix Häußler zum Abschluss. Allerdings konnte er diesen nicht gut genug platzieren und Häußler wehrte zur Ecke ab. Diese wurde dann auf den völlig freistehenden Marco Brenner getreten, welcher seinen Kopfball aber genau auf Häußler platzierte, sodass dieser abermals abwehren konnte.

Die beiden nächsten Chancen waren dann auf Seiten der Heimelf in Person von Danilo Funk: In der 22. packte Julian Feil einen Distanzschuss aus, welchen Rechbergs Keeper nur prallen lassen konnte. Der Ball landete bei Funk welcher ihn aber nicht kontrollieren konnte und aus fünf Metern übers Gehäuse schaufelte. Eine Minute später setzte sich Funk stark gegen die Rechberger Abwehr durch und eilte auf den Schlussmann zu. Dieser hatte aber aufgepasst und war gleichzeitig mit Funk am Ball, sodass er noch entscheidend abfälschen konnte.

In den folgenden Minuten hatten dann abermals Funk und auch Feil die Chance die Heimmannschaft in Führung zu bringen, schlossen aber beide zu unpräzise ab, sodass Rechbergs Keeper beide Male parieren konnte. In der 43. Minute schaffte es die SG-Abwehr dann wieder nicht zu klären, wodurch Julian Di Benedetto frei aus fünf Metern zum Abschluss kam, aber auch dieser schloss genau auf Häußler ab, sodass es weiter beim 0:0 blieb.

Direkt die nächste Aktion brachte dann aber die Führung: Die SGHU machte das Spiel schnell und Klotzbücher steckte präzise auf Antz durch. Dieser nahm den Ball noch ein paar Meter mit und schloss dann von halbrechts trocken flach ins Netz zur 1:0 Führung ab. Kurz danach pfiff der Unparteiische zur Halbzeit ab und die Akteure hatten erst einmal Zeit sich bei den eisigen Temperaturen wieder aufzuwärmen.