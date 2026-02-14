Knapper Sieg für Oberligist

Der FC Hertha Wiesbach scheint zwei Wochen vor dem Rundenstart in die RPS-Oberliga offensiv gut aufgestellt, kassierte beim 4:3 (1:1)-Heimsieg über die Zweite der SV Elversberg aber auch drei Gegentreffer.

RPS-Oberligist FC Hertha Wiesbach hat am Samstag in einem Testspiel die Zweite der SV Elversberg, Spitzenreiter der Schröder-Saarlandliga, mit 4:3 (1:1) bezwungen. Pascal Piontek traf vor der Pause für das Team aus dem Eppelborner Gemeindeteil zum Pausenstand (40.), nach dem Wechsel traf Sören Maas zunächst zur Führung der Gastgeber (53.), Yannik Haupts (59.) und Jannis Erbel (88.) konnten nach den jeweiligen Elversberger Ausgleichstreffern für die Platzherren noch zum 4:3-Sieg vollstrecken. Für die Mannschaft von Trainer Michael Petry geht es am kommenden Samstag, 21. Februar, um 15 Uhr mit einem Test beim Schröder-Saarlandligisten SpVgg. Quierschied weiter.

zum Endstand.