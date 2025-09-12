 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Herbert Schürl

Knapper Sieg für den TSV Ilshofen, Neckarsulm mit dritter Pleite

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Zum Start in den fünften Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, gab es unter Flutlicht einen knappen Auswärtsdreier für den TSV Ilshofen.

---

Heute, 19:30 Uhr
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
0
1
Abpfiff

Neckarsulm bleibt weiter bei nur drei Punkten. Im Heimspiel gegen den TSV Ilshofen zog die Sport-Union knapp mit 0:1 den Kürzeren und bleibt danach weiter im Tabellenkeller. Den Treffer des Spiels erzielte Ilshofens Maximilian Krieger rund zehn Minuten vor dem Ende.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
15:00

FV Löchgau (10 Punkte) trifft auf die SGM Krumme Ebene am Neckar (3 Punkte). Löchgau will den Druck auf Spitzenreiter Rutesheim aufrechterhalten, Krumme Ebene auf die ersten Punkte hoffen.

---

Morgen, 15:30 Uhr
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
15:30

GSV Pleidelsheim (0 Punkte) empfängt SV Kaisersbach (4 Punkte). Pleidelsheim sucht die ersten Punkte der Saison, Kaisersbach will im Tabellenmittelfeld Anschluss halten.

---

Morgen, 15:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
15:30

Leonberg/Eltingen (6 Punkte) trifft auf Crailsheim (7 Punkte). Leonberg/Eltingen will den Aufsteiger-Status untermauern, Crailsheim weitere Punkte für die obere Tabellenhälfte sammeln.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
15:00

TV Oeffingen (0 Punkte) empfängt TSG Öhringen (10 Punkte). Öhringen als Aufsteiger strebt nach dem dritten Sieg, Oeffingen auf den ersten Erfolg der Saison.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
15:00

Heimerdingen (5 Punkte) trifft auf Weinstadt (6 Punkte). Beide Teams wollen im Mittelfeld der Liga Boden gutmachen.

---

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
15:15live

Satteldorf (4 Punkte) empfängt Schwäbisch Hall (6 Punkte). Satteldorf hofft auf eine Stabilisierung nach durchwachsenen Spielen, Schwäbisch Hall will die obere Tabellenhälfte festigen.

---

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
15:30

Schorndorf (9 Punkte) empfängt Tabellenführer Rutesheim (12 Punkte). Rutesheim möchte die makellose Bilanz verteidigen, Schorndorf im Heimspiel dagegen ein Zeichen setzen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 012.9.2025, 22:00 Uhr
Timo BabicAutor