Knapper Sieg für den TSV Ilshofen, Neckarsulm mit dritter Pleite

Zum Start in den fünften Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, gab es unter Flutlicht einen knappen Auswärtsdreier für den TSV Ilshofen.
Neckarsulm bleibt weiter bei nur drei Punkten. Im Heimspiel gegen den TSV Ilshofen zog die Sport-Union knapp mit 0:1 den Kürzeren und bleibt danach weiter im Tabellenkeller. Den Treffer des Spiels erzielte Ilshofens Maximilian Krieger rund zehn Minuten vor dem Ende.
FV Löchgau (10 Punkte) trifft auf die SGM Krumme Ebene am Neckar (3 Punkte). Löchgau will den Druck auf Spitzenreiter Rutesheim aufrechterhalten, Krumme Ebene auf die ersten Punkte hoffen.
GSV Pleidelsheim (0 Punkte) empfängt SV Kaisersbach (4 Punkte). Pleidelsheim sucht die ersten Punkte der Saison, Kaisersbach will im Tabellenmittelfeld Anschluss halten.
Leonberg/Eltingen (6 Punkte) trifft auf Crailsheim (7 Punkte). Leonberg/Eltingen will den Aufsteiger-Status untermauern, Crailsheim weitere Punkte für die obere Tabellenhälfte sammeln.
TV Oeffingen (0 Punkte) empfängt TSG Öhringen (10 Punkte). Öhringen als Aufsteiger strebt nach dem dritten Sieg, Oeffingen auf den ersten Erfolg der Saison.
Heimerdingen (5 Punkte) trifft auf Weinstadt (6 Punkte). Beide Teams wollen im Mittelfeld der Liga Boden gutmachen.
Satteldorf (4 Punkte) empfängt Schwäbisch Hall (6 Punkte). Satteldorf hofft auf eine Stabilisierung nach durchwachsenen Spielen, Schwäbisch Hall will die obere Tabellenhälfte festigen.
Schorndorf (9 Punkte) empfängt Tabellenführer Rutesheim (12 Punkte). Rutesheim möchte die makellose Bilanz verteidigen, Schorndorf im Heimspiel dagegen ein Zeichen setzen.
