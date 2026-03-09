Knapper Sieg für Aunkirchen II.

Im ersten Testspiel gelang dem FC Aunkirchen II ein knapper 2:1-Sieg. Die Gäste gingen zunächst per berechtigtem Elfmeter in Führung, doch Aunkirchen drehte die Partie schnell durch zwei schön herausgespielte Konter. Die Gäste waren optisch feldüberlegen, Groß-Chancen blieben aber aus. Diese hatten die Hausherren, die aber zu viel liegen ließen. Am Ende aber ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner aus Jägerwirth.