 2026-03-09T08:10:40.822Z

Spielbericht

Knapper Sieg für Aunkirchen II.

von Andreas Rettenberger · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Testspiele
Aunkirchen II
Jägerwirth II
Gestern, 13:00 Uhr
FC Aunkirchen
FC AunkirchenAunkirchen II
DJK Jägerwirth
DJK JägerwirthJägerwirth II
2
1
Abpfiff

Im ersten Testspiel gelang dem FC Aunkirchen II ein knapper 2:1-Sieg. Die Gäste gingen zunächst per berechtigtem Elfmeter in Führung, doch Aunkirchen drehte die Partie schnell durch zwei schön herausgespielte Konter. Die Gäste waren optisch feldüberlegen, Groß-Chancen blieben aber aus. Diese hatten die Hausherren, die aber zu viel liegen ließen. Am Ende aber ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner aus Jägerwirth.