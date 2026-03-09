Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Knapper Sieg für Aunkirchen II.
von Andreas Rettenberger · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser
Im ersten Testspiel gelang dem FC Aunkirchen II ein knapper 2:1-Sieg. Die Gäste gingen zunächst per berechtigtem Elfmeter in Führung, doch Aunkirchen drehte die Partie schnell durch zwei schön herausgespielte Konter. Die Gäste waren optisch feldüberlegen, Groß-Chancen blieben aber aus. Diese hatten die Hausherren, die aber zu viel liegen ließen. Am Ende aber ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner aus Jägerwirth.