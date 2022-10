Knapper Sieg für Aunkirchen.

Aunkirchens Reserve feiert einen knappen Sieg gegen die SG Fürstenzell II. Aunkirchen vergab die ersten guten Möglichkeiten, nach einer halben Stunde erzielte dann Lechner am zweiten Pfosten das 1:0, die Flanke kam von Meier. Im zweiten Durchgang drückte der FCA auf das 2:0, Salatmeier Andi scheiterte noch am Keeper, aber in der 53. Minute gelang Meier der Treffer. Dabei wehrte die Fürstenzeller Abwehr eine Flanke zu kurz ab und Meier ließ dem Gäste-Keeper keine Abwehrmöglichkeit. Doch die Gäste - ohne Einwechselspieler angereist aufgrund kurzfristiger Ausfälle - gaben sich nicht geschlagen und erzielten im Anschluss eines Freistoßes das 2:1 - und ließen dabei Aunkirchens Defensive alt aussehen. Da Aunkirchen der dritte Treffer nicht gelang, musste man bis zum Schluss zittern. Aunkirchens Reserve gewinnt am Ende verdient, zeigte aber über weite Strecken kein gutes Spiel, so wird man es nächste Woche beim TSV Rotthalmünster schwer haben, etwas mitzunehmen.