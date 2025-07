Knapper Sieg beim Regionalligisten

Zum zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung empfingen die Offenbacher Kickers aus der Regionalliga Südwest den Zweitligisten SV Elversberg auf dem Trainingsgelände am Bieberer Berg. Die Kickers mussten sich nach einem ordentlichen Spiel gegen den Favoriten mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Vor etwa 500 Zuschauern erwischten beide Teams einen guten Start ins Spiel. Elversberg machte Druck aber der OFC mit der ersten guten Gelegenheit. Nach Querpass vom im Sturm startenden Karada, schoss Goselink zur OFC-Führung ein. Das Tor wurde jedoch durch eine vorherige Abseitsposition nicht gegeben. Sekunden später Elversberg mit seinem ersten Abschluss durch Ceka – Brinkies war zur Stelle. Ein Eckball brachte in der elften Minute die Führung für die Gäste. Lukas Petkov schüttelte seinen Bewacher ab und nickte am ersten Pfosten zur Führung ins lange Eck ein. Der OFC zeigte sich unbeeindruckt und kam beinahe zum Ausgleich. Ein Arh Cesen-Flanke setze Rossmann per Kopf nur knapp neben das Tor (14.). Elversberg übernahm in der Folge das Spiel und kam wenige Minuten später zur nächsten Großchance, aber Brinkies parierte Le Joncours Abschluss aus sieben Metern glänzend. Nach einer weiteren Parade Brinkies´ in der 42. Minute gegen Gerezgiher ging es in die Pause.

Glibo wechselte sieben Male. Der OFC verbesserte sich von Minute zu Minute und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit den besseren Chancen für die Kickers. Der eingewechselte Bah traf in der 60. Minute nach tollem Pass von Borsum nur das Außennetz. Wenig später war es wieder Bah, der nach schönem Zuspiel von Mustafa aus 14 Metern an Kristof im Elversberger Tor scheiterte. Der OFC verteidigte stark und hätte das Tor zum Unentschieden durchaus verdient, doch es sollte nicht mehr gelingen.

Sein nächstes Testspiel bestreitet der OFC am 12. Juli auswärts gegen die Sportfreunde Siegen. Anstoß ist um 14 Uhr. Die SV Elversberg trifft am kommenden Samstag in Zuzenhausen um 15 Uhr auf den Bundesligisten TSG Hoffenheim.