Knapper Sieg 4. Liga, Gruppe 9: Bauma - Kollbrunn-Rikon

Das Spiel gegen den FC Seefeld IV hatte einiges an Kraft gekostet und so musste der FC Kollbrunn-Rikon verletzungshalber auf nicht mehr als drei Spieler verzichten. Ebenso war Cyril Morof gesperrt.

Aufgrund von Abwesenheiten und Verletzungen im Tor, musste Trainer Sadri Sengör nach 10 Jahren wieder mal sein Können im Tor zeigen.

Der FC Kollbrunn-Rikon startete sehr konzentriert in die Partie und hatte zu Beginn mehr Spielanteile. Die erste Chance hatte aber der FC Bauma zu verzeichnen, welcher an Sengör scheiterte.

Die Abwehr um Cialdella und Brazda stand aber sehr sicher und es konnten keine weiteren Chancen des FC Bauma in der ersten Halbzeit verzeichnet werden.

Im direkten Gegenzug sprintete Ngamkhunthod los, legte den Ball zu Wüst rüber und dieser verwertete zur umjubelten Führung. In der Folge scheiterte der FC Kollbrunn-Rikon entweder am Aluminium oder am sehr gut reagierenden Neal Schallenberg und so ging man mit der knappen Pausenführung in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit hatte sich der FC Bauma mehr vorgenommen und versuchte in den ersten 10 Minuten ein Pressing aufzuziehen. Nennenswerte Chancen konnten aber von beiden Mannschaften nicht verzeichnet werden.