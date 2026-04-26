Knapper Rückstand für Winti-United im Auswärtsspiel von Samet Kilic · Heute, 20:09 Uhr · 0 Leser

Am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr trat SC Winterthur United auswärts auf dem Sportplatz Flüeli gegen den SC Veltheim 2 an. SC Veltheim war stark in die Rückrunde gestartet und hatte bereits Favoritenteams geschlagen. Winti-United reiste zwar mit einigen Ausfällen an, glaubte aber trotzdem an einen Sieg. Von Beginn an war SC Veltheim die etwas bessere Mannschaft. Die Gastgeber liessen den Ball gut laufen, hatten mehr Ballbesitz und wirkten über weite Strecken entschlossener. Winti-United stand zunächst eher defensiv und versuchte, mit langen Bällen gefährlich zu werden. In der 11. Minute wurde SC Veltheim für den Aufwand belohnt und erzielte nach einem schnellen, schönen Konter das 1:0. Bis in die Schlussphase der ersten Halbzeit blieb SC Veltheim spielbestimmend. Erst in den letzten zehn Minuten kam Winti-United besser auf und übernahm etwas mehr Kontrolle. Mit dem 1:0 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Winti-United ein anderes Gesicht. Die Mannschaft spielte mutiger, war präsenter und holte mehr aus ihren Möglichkeiten heraus. Die Partie blieb aber insgesamt ausgeglichen. In der 61. Minute wurde Winti-United belohnt: Tim spielte den Ball auf David, der sich auf der linken Seite stark durchsetzte, den letzten Verteidiger ausspielte und mit dem linken Fuss zum 1:1 traf. Für einen Moment schien die Wende möglich. Doch nur drei Minuten später schlug SC Veltheim zurück. Ein Spieler zog aus der Distanz ab und traf mit einem präzisen Schuss in die halbhohe Ecke zum 2:1. Für den Torhüter gab es dabei keine Abwehrchance. In der Schlussphase drückte Winti-United noch einmal stark auf den Ausgleich. Die Mannschaft suchte den Weg nach vorne, während SC Veltheim sich auf die Defensive konzentrierte und versuchte, die Führung zu verteidigen. Auch der letzte Eckball brachte keinen Erfolg, obwohl Torhüter Jannik mit nach vorne ging und den Ball sogar noch per Kopf berührte. Am Ende blieb es beim 2:1 für SC Veltheim.