Knapper Heimsieg zum Jahresabschluss

Unsere erste Mannschaft gewann das letzte Spiel der Hinrunde mit 3:2 (2:1) gegen die Reserve des Dessauer SV 97 und überwintert auf Platz 5.Personell konnte SG Trainer Gaul die gleiche Elf auf den Platz schicken wie beim 5:0 in Zerbst, lediglich Lerm rutschte für Otto in die Startelf. Bei erwartet schwierigen Platzverhältnissen entwickelte sich von Beginn an ein unterhaltsames Spiel, da sich die Gäste keineswegs versteckten und nach ein paar Minuten auch gleich einen gefährlichen Abschluss hatten, doch Schreiber war zur Stelle und konnte parieren. Auf der Gegenseite ging Jeber/Serno dann stattdessen in Führung. Beichel schickte mit einem perfekten Steilpass in die Tiefe den gestarteten Becker, seinen anschließenden Schuss ließ DSV Keeper Berger etwas unglücklich durch die Hände rutschen, sodass der Ball hinter ihm ins Tor rollte - 1:0 / 8.min. Danach kamen die Gäste plötzlich zu einer großen Chance, als Schermuck nach einem Abstimmungsfehler der SG Defensive frei durch war und wieder am glänzend parierenden Schreiber scheiterte. Die Gastgeber fanden nun ebenfalls besser ins Spiel und hatten wenig später mehrere, meist durch den aktiven Graber zahlreiche Möglichkeiten das Ergebnis zu erhöhen, doch Berger war im DSV Gehäuse jedes mal mit starken Paraden zur Stelle. Kurz vor der Halbzeit glichen die Gäste dann stattdessen aus, nachdem Schermuck einen Lauf über links clever in den Sechzehner führte und von dort aus ins kurze Eck traf - 1:1 / 40.min. Als alle Beteiligten gedanklich schon in der Pause waren, ging Jeber/Serno erneut in Führung. Herold spielte Graber mit einem langen Pass frei, der dann im Strafraum querlegte und Lohmer am langen Pfosten aus kurzer Distanz keine Mühe mehr hatte - 2:1 / 45.min.