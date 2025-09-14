Knapper Heimsieg: SV Lohmar II schlägt SF Aegidienberg II mit 3:2

Trotz angespannter Personalsituation konnte der SV Lohmar II am Sonntag einen wichtigen 3:2-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft der Sportfreunde Aegidienberg einfahren. Das Team von Trainer Rudi Thomas zeigte dabei eine kämpferisch starke Leistung und belohnte sich für eine engagierte Vorstellung – trotz personeller Rückschläge noch vor Anpfiff.

Auch der etatmäßige Co-Trainer Alessandro Esposito stand dem Team diesmal nicht zur Verfügung – er fehlte aus privaten Gründen. Umso höher ist die Leistung der Mannschaft einzuordnen, die Verantwortung wurde intern gestemmt.

Schon vor dem Spiel war klar: Die Bedingungen waren alles andere als optimal. Zwei Spieler sind kurzfristig ausgefallen, wodurch dem Team nur ein einziger Wechselspieler zur Verfügung stand. Zusätzlich gingen gleich drei Akteure angeschlagen in die Partie – ein Risiko, das sich am Ende jedoch auszahlen sollte.

Zähes Spiel in der ersten Halbzeit, Spektakel in der zweiten

Die erste Halbzeit verlief zunächst zäh und von vielen Zweikämpfen geprägt. Beide Teams konnten sich kaum klare Chancen erarbeiten, was zu einem eher schleppenden Spielverlauf führte. Lohmar II hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte diesen jedoch nicht in zwingende Torgefahr ummünzen. Aegidienberg zeigte sich stabil in der Defensive, sodass es zur Halbzeit noch 0:0 stand.

Die zweite Halbzeit jedoch bot dann ein wahres Spektakel. In der 50. Minute erzielte Cihat Köylüoglu nach einer präzisen Vorlage von Kim Yilmaz das 1:0 für Lohmar II. Doch Aegidienberg antwortete schnell: Nur vier Minuten später traf Nico Tyler Krupka zum 1:1. Das Spiel war nun wesentlich schneller und offener, was zu weiteren Toren führte.

In der 68. Minute gingen die Gäste sogar mit 1:2 in Führung, als Jan Luis Tiffe für Aegidienberg traf. Doch Lohmar II blieb ruhig und schaffte bereits zwei Minuten später den Ausgleich. Erneut war es Cihat Köylüoglu, der mit einer Vorlage von Alexander Brehm den 2:2-Ausgleich erzielte.

In der 72. Minute musste SF Aegidienberg dann mit einer roten Karte für ein Foulspiel an Alexander Brehm einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Doch Lohmar II nutzte diese Überzahl aus, und der endgültige Siegtreffer fiel dann in der 77. Minute: Ein Foul im Strafraum brachte Lohmar einen Elfmeter, den Marc Trunk sicher zum 3:2 verwandelte und somit den Heimsieg sicherte.

Torschützen:

50. Minute – 1:0 Cihat Köylüoglu (Vorlage: Kim Yilmaz)

54. Minute – 1:1 Nico Tyler Krupka

68. Minute – 1:2 Jan Luis Tiffe

70. Minute – 2:2 Cihat Köylüoglu (Vorlage: Alexander Brehm)

77. Minute – 3:2 Marc Trunk (Elfmeter nach Foul)

Fazit: Moralischer Sieg mit Perspektive

Der 3:2-Erfolg war mehr als nur ein dreifacher Punktgewinn – er war ein Statement. Nach einer zähen ersten Halbzeit zeigte das Team in der zweiten Hälfte Kampfgeist und Offensivdrang, was in einem spektakulären Spiel mündete. Trotz der vielen Ausfälle und der angeschlagenen Spieler präsentierte sich Lohmar II als geschlossenes Team, das in den entscheidenden Momenten eiskalt zuschlug.

Mit dem Sieg verbessert sich der SV Lohmar II auf Platz 5 der Tabelle und kann mit gestärktem Selbstbewusstsein in die nächsten Aufgaben gehen. Nächste Woche ist für die Zweitvertretung von Lohmar jedoch spielfrei, was dem Team eine kurze Pause für die bevorstehenden Herausforderungen verschafft.

Weitere Ergebnisse des Spieltags:

TuS Birk III – SC Uckerath III 4:3

Siegburger TV – TuS Eudenbach 1:2

FC Sankt Augustin II – SV Allner-Bödingen 0:4

TV Rott II – TuS Oberpleis III 3:5

VfR Marienfeld II – Spvgg. Hurst-Rosbach III – Spiel abgesagt, Ergebnis offen

Die Tabelle nach dem heutigen Spieltag kann hier eingesehen werden.