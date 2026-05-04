Knapper Heimsieg - Lok wieder in Reichweite

– Foto: Julius Schwalenberg

Zum Start in die Begegnung benötigten die Gastgeber erst einmal Glück, als Berlins Leibelt aus bester Einschussposition nur den Pfosten traf (3.). Kurz geschüttelt, näherte sich das Heim-Team auch dem gegnerischen Kasten, doch Lankford zielte ebenfalls aus guter Position zu hoch (5.). Dann zog Wähling mit Tempo in die Mitte und schoss aufs kurze Eck – Ortegel tauchte ab und wehrte die Kugel zur Ecke ab (10). Nach dieser guten Anfangsphase geriet die Partie ein wenig ins Stocken. Im Stadion machte sich derweil die Information breit, das im Parallelspiel Lok mit einem Mann weniger zurück liegt. Zur Erfüllung der eigenen Hausaufgaben steuerte dann Timon Burmeister den Führungstreffer per Kopf bei (31.). Vorangegangen war eine undurschsichtige Situation im Sechzehner der Gäste, als diese den Ball einfach nicht geklärt bekamen und Eshele nach außen auf Wähling spielte, der mit seiner Flanke auf den langen Pfosten den siebten Saisontreffer Burmeisters vorbereitete. Die Führung war durchaus verdient und die in den blauen Heimtrikots gekleideten Jenaer ließen nicht locker, konnten jedoch bis zur Pause außer einiger Ecken nichts Zählbares mehr beisteuern.

Unverändert kamen die Teams aus den Katakomben, unverändert zunächst auch das Bild auf dem Rasen. Der FCC besser, nur ohne dabei Chancen zu kreieren. Im Livestream des MDR, der bei vielen Fans im Stadion parallel auf mitlief, ging der BFC Preussen gegen Lok gerade mit 1:3 in Führung und nahezu gleichzeitig erzielte der FCC durch Eshele das 2:0, nachdem ein Rückpass der Berliner zu kurz geriet (50.). Ein Raunen ging durch das Stadion, als Oellers sich ein Herz fasste und aus gut 30 Metern das Tor von Marius Liesegang nur knapp verfehlte (56.). Doch der FCC blieb am Drücker. Nach einer Ablage von Eshele verfehlte Burmeister nur knapp (57). Die Zuschauer bejubelten dann das vermeintliche 3:0 durch Eshele, welches aber wegen einer denkbar knappen Abseitsstellung aberkannt wurde (60.). Wenig später ließ Lankford trotz intensiver Reißprobe an seinem Trikot sich nicht fallen und bediente erneut Eshele, der bei seinem langen Schritt jedoch nicht genügend Druck in den Ball bekam (62.). Kurz darauf kombinierten sich die Gäste zum Anschlusstreffer durch Fritsche, der Liesegang aus kurzer Distanz keine Chacne ließ (64.). Normalerweise bekommt man als Gästefan nach diesem Treffer Hoffnung und versucht seine Mannschaft zu pushen, und nicht selten gab es im Fußball in solchen Situationen schon gedrehte Spiele. Alternativ kann man aber auch seine eigene Mannschaft ausbremsen, indem man mit Pyrofackeln in andere Zuschauerbereiche schießt. Nach einer kurzen Unterbrechung wurde die Begegnung fortgesetzt und der BFC spielte nach vorn. Putaro setzte einen Schuss zu hoch an und verpasste den möglichen Ausgleich (70.). Kurz darauf ein gewaltiger Knall im nicht besetzten Sitzplatzbereiches des Gästeblocks – die Partie wurde erneut unterbrochen und die Mannschaften in die Kabinen geschickt. Nach gut 10 Minuten Unterbrechung wurde die Partie, die bei Wiederholung kurz vorm Abbruch gestanden hätte, fortgesetzt. Die Berliner hatten dann die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, als Reincke aus Nahdistanz vorbeiköpfte (76.). Nach einer Ecke köpfte Rogero deutlich neben das Tor (90.+2). Als Prokopenko seinem Gegenspieler einen Knoten in die Beine dribbelte, fand seine Flanke am langen Pfosten leider keinen Abnehmer (90. +5). Die schier endlose Nachspielzeit von ganzen sieben Minuten – trotz der angehaltenen Uhr während der Unterbrechung – fand danach schließlich ihr erlösendes Ende.