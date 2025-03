Knapper Heimsieg in umkämpftem Spiel.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

Zur Halbzeit war es also ein spannendes und umkämpftes Spiel, nur die Tore wurden von den Zuschauern noch vermisst.

Die Gastgeber kamen besser in die Partie und erspielten sich fin der Anfangsphase mehrere gefährliche Chancen, konnten diese aber nicht entschlossen genug zu Ende spielen. Die Gäste aus Eschach, die etwas mehr Ballbesitz hatten, kamen nur vereinzelt in die gefährliche Zone, P. Ungemach war nach einer hohen Balleroberung bereits kurz vor dem Torabschluss, als ihn H. Wiest mit einer perfekten Grätsche stoppen konnte (32.). Kurz vor der Halbzeit musste der FVW dann verletzungsbedingt wechseln, für Torhüter O. Baran ging es nicht mehr weiter, es übernahm N. Hahn, der bereits Sieg der zweiten Mannschaft 90 Minuten auf dem Platz stand.

Umso motivierter kamen beide Mannschaften aus der Kabine und die Partei gewann zunehmend an Intensität. So liefen die Gastgeber mehrmals allein auf den Eschacher Keeper zu (49., 61.) und auf der anderen Seite waren es jeweils Standardsituationen, die das Tor nur knapp verfehlten (59., 62.). Dann aber ein Freistoß für die Waldseer nahe der linken Eckfahne. L. Stöckler mit einer perfekten Flanke auf Abwehrchef K. Keskin, der den Ball mit einem wuchtigen Kopfball zur vielumjubelten Führung im Tor unterbrachte. Durch die Führung beflügelt drängte der FVW auf den zweiten Treffer und erspielte sich mehrere gute Chancen, die jedoch nicht genutzt werden konnten, was zu einer engen und intensiven Schlussphase führte. Trotz mehrerer Torannäherungen gelang den Gästen aus Eschach jedoch nicht mehr der Ausgleichstreffer und der FV Bad Waldsee konnte sich über einen verdienten Heimsieg und drei Punkte freuen!

Ein perfekter Abschluss für einen erfolgreichen und punktreichen Heimspieltag. Der FVW bedankt sich bei allen Fans und Zuschauern für die Unterstützung.

Am kommenden Sonntag geht es für den FVW auswärts zu der SG Waldburg/Grünkraut. Spielbeginn ist um 15 Uhr.