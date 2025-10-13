Knapper Heimsieg! Gifhorn siegt im Spitzenspiel

„Ich muss sagen, es war ein sehr, sehr gutes Landesligaspiel“, betonte MTV-Trainer Holger Ringe nach dem Abpfiff. Besonders in der Anfangsphase sah er den Gegner stärker: „Bovenden ist eine richtig gute Mannschaft, hinten sehr stabil und vorne mit schnellen, gefährlichen Spielern. Die erste Viertelstunde gehörte ihnen.“ Danach fand Gifhorn jedoch besser in die Partie und bekam nach etwa 20 Minuten einen Strafstoß zugesprochen. Den Elfmeter konnte Jovan Hoffartjedoch nicht verwandeln. Kurz darauf machte es der Angreifer besser und legte für Simone De Gaetani (43.) auf, der zum entscheidenden 1:0 traf.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Spiel „auf Augenhöhe“, wie Ringe sagte. Besonders in der Schlussphase drängte Bovenden auf den Ausgleich, scheiterte aber mehrfach am stark aufgelegten MTV-Torhüter Merlin Thiel. „Riesen Kompliment an Merlin – er hat wieder eine überragende Leistung abgeliefert“, lobte Ringe.

Auch Gästetrainer Yannick Broscheit zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Eigentlich kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Bis auf die Chancenverwertung haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht.“ Seine Elf erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, doch „deren Torwart hat mehrfach wirklich überragend gehalten“, so Broscheit.

Während Gifhorn den Sieg als Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung feierte und weiterhin auf Platz zwei der Landesliga steht, haderte Broscheit mit dem Spielglück: „Es war wie auch gegen 05 ein Unentschieden-Spiel, wo dieses Mal der Gegner das Quäntchen mehr Glück hatte.“ Die Gäste bleiben zwar auf Rang vier, haben nun aber schon sieben Punkte Rückstand auf die Ligaspitze.