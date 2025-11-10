Knapper Heimsieg für BW Lohne

Ein intensives Duell in der Frauen-Landesliga Weser-Ems endet mit einem knappen Erfolg für BW Lohne. Während Trainer Carsten Mirbach von einem spielerisch starken Auftritt seiner Mannschaft spricht, lobt Krusenbuschs Co-Trainer Robert Gertzen die Moral seines Teams nach einem schwierigen Start.

BW Lohne hat am Wochenende in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den Krusenbuscher SV eingefahren. Damit arbeitete sich die Mannschaft von Trainer Carsten Mirbach weiter ins Tabellenmittelfeld vor.

Die Lohnerinnen erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 16. Minute durch Anna-Charlotte Griesehop in Führung. Kurz darauf war es erneut Griesehop, die mit ihrem zweiten Treffer auf 2:0 erhöhte. Krusenbusch tat sich im ersten Durchgang schwer, den Zugriff zu finden.

„Wir haben wieder einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht. Spielerisch war es sehr gut, was wir auf dem Platz gemacht haben“, bilanzierte Mirbach zufrieden nach der Partie. Dennoch blieb die Spannung bis zum Schluss erhalten. „Wir haben es unnötig spannend gemacht, Chancenwucher betrieben. Aber vielleicht haben wir uns die Tore für die noch ausbleibenden Spiele aufgespart“, fügte der Trainer mit einem Schmunzeln hinzu. Insgesamt zeigte sich der Coach optimistisch: „So kann es weitergehen – wir arbeiten uns in der Tabelle weiter nach oben.“

„Lohne hat uns früh unter Druck gesetzt, uns hoch angelaufen und auf Fehler gelauert“, analysierte Co-Trainer Robert Gertzen. „Im ersten Durchgang haben wir die nötige Laufbereitschaft vermissen lassen, zudem hatten wir in den Zweikämpfen nicht den Zugriff, den es gebraucht hätte.“

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste jedoch ein völlig anderes Gesicht. Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn verkürzte Meret Schnell auf 2:1 – ein sehenswerter Treffer nach einem Freistoß. „Wir sind umgehend da und verkürzen nur wenige Minuten nach Wiederbeginn“, sagte Gertzen. „In der Folgezeit erspielen wir uns weitere Chancen, scheitern aber entweder knapp oder an einer guten BWL-Torfrau.“

Krusenbusch drängte auf den Ausgleich, Lohne verteidigte den Vorsprung mit viel Einsatz. „Die Einstellung passte, wir haben Lohne unter Druck gesetzt und Moral bewiesen. Leider ist diese am Ende unbelohnt geblieben, einen Punkt hätten wir definitiv verdient gehabt“, so Gertzen weiter. Trotz der Niederlage zog er ein positives Fazit: „Mit dem Auftreten, der Moral und der Einstellung nach dem Seitenwechsel sind wir absolut zufrieden.“

Für BW Lohne war es ein hart erkämpfter, aber verdienter Heimsieg, der das Team in der Tabelle weiter nach oben bringt. Krusenbusch hingegen zeigte in der zweiten Halbzeit, dass mit ihm in den kommenden Wochen zu rechnen ist – vor allem, wenn die gezeigte Moral zum Standard wird.