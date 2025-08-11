Knapper Heimsieg für Aunkirchen II

Aunkirchen II und Tettenweis II lieferten sich einen harten, aber dennoch jederzeit fairen Kampf, den am Ende die Hausherren knapp für sich entscheiden konnten. Dabei ging der FCA früh in Führung, nach einer Ecke kam es zum "Trikot-Vergehen" und es gab konsequenterweise Elfmeter - Waldmann verwandelte sicher zum 1:0. Im direkten Gegenzug hatte Eichinger den Ausgleich auf den Fuß, doch Nothaft konnte zur Ecke klären. Waldmann verpasste das 2:0 per Kopf nach einer Ecke von Zitzlsperger Max, doch Schinhärl holte dies nach - wieder per Elfmeter, diesmal nach Foul an Waldmann. Die Gäste agierten auf Augenhöhe, nach vorne fehlte aber immer wieder der letzte Pass. Im zweiten Durchgang verpasste es Aunkirchen auf 3:0 zu stellen. Muggendobler Daniel und Hartl (TW hält jeweils) verpassten die Entscheidung, ebenso Salatmeier, dessen Freistoß knapp am Kreuzeck vorbeistrich. Forsters Flugkopfball landete ebenso neben dem Tor. Nach der Trinkpause war Aunkirchen kurz nicht bei der Sache und fing sich sofort den Ausgleich, nach dem man mehrmals den Ball nicht klären konnte. So holte man den Gegner mehr als unnötig ins Spiel zurück. Tettenweis II warf dann alles nach vorne, verpasste jedoch den Ausgleich. Da die Hausherren weitere Chancen (u.a. den dritten Elfmeter) liegen ließen, blieb es bis zum Schluss spannend, aufgrund der Mehrzahl an klaren Chancen geht der Sieg dann aber doch in Ordnung. Hervorzuheben ist auch der junge Schiedsrichter Albrecht, der die umkämpfte Partie immer im Griff hatte und auch mit den drei Elfmeterentscheidungen richtig lag.