Knapper Heimsieg der Stuttgarter Kickers, Kickers Offenbach nur Remis

Der SC Freiburg II hat ein turbulentes Heimspiel gegen den 1. Göppinger SV mit 4:2 gewonnen. Marco Wörner brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute früh in Führung. Doch die Aufsteiger aus Göppingen ließen sich nicht beeindrucken: Filip Milisic traf in der 40. Minute zum Ausgleich, und Kevin Dicklhuber drehte das Spiel kurz nach der Pause mit dem 2:1 (48.). Freiburg II zeigte Moral und kam durch Louis Tober in der 73. Minute zum 2:2. In einer packenden Schlussphase war es David Amegnaglo, der mit einem Doppelpack (83., 89.) die Partie endgültig zu Gunsten der Breisgauer entschied.

Vor 2820 Zuschauern im Auestadion hat der KSV Hessen Kassel seine aufsteigende Form bestätigt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Tobias Boche in der 55. Minute die Führung. Maurice Springfeld sorgte in der 84. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.