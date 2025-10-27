Knapper Heimsieg der SGA

Die SG Aulendorf gewinnt nach drei Niederlagen in Folge gegen starke Gäste vom SK Weingarten verdient mit 2:1.

Bei kalten Temperaturen spielte sich in der Anfangsphase das Spielgeschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab. In der 18.Minute ging die SGA dann in Führung. Andreas Krenzler zirkelte den Ball bei einem Freistoß von der Strafraumgrenze geschickt um die Mauer. Der Ball wurde vom Torhüter Müller noch abgewehrt doch den Abpraller verwertete Fabian Madlener zum 1:0. In der Folge wurde die SGA besser und zielstrebiger in ihrem Spiel nach vorne. Die Gäste blieben aber stets durch ihre schnellen Angreifer gefährlich. In der 39.Minute setzte sich am Flügel Lukas Steinhauser energisch durch und flankte genau auf den Kopf von Andreas Krenzler und dieser nickte den Ball souverän ins lange Eck ein.