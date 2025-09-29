Knapper Heimsieg bringt 3 Punkte!

Beide Mannschaften tasteten sich zu Beginn etwas ab, bevor es nach rund 10 Minuten zum ersten Mal interessant wurde. Jurgis Homoki setzte sich im Mittelfeld durch und zog aus gut 20 Metern ab. Den Schuss konnte Veser im Gäste-Tor nur vor die Füße von Weisensee abprallen lassen, sein Nachschuss verfehlte das Tor aber knapp. In der 15.Minute hatten die Gäste ihre erste Großchance, doch 08-Keeper Illig hielt im eins-gegen-eins stark. Nur eine Minute später war er dann machtlos, als Koffler aus rund 18 Metern etwas verdeckt abzog und der Ball in der rechten unteren Ecke einschlug. Die Gäste aus Bettringen zogen sich mit der Führung im Rücken etwas weiter zurück und das verschaffte unserer Mannschaft immer Gelegenheit, die ein oder andere Standardszene zu erhalten. Aus einem Eckball in der 40.Minute fiel dann der Ausgleich durch Weisensees Kopfball. Mit dem Unentschieden ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel nahmen die klaren Torchancen weiter nur eine kleine Rolle auf dem Statistik-Zettel ein, sodass sich ein zähes Ringen entwickelte. In der 68.Minute gab es dann auf der halblinken Position Freistoß durch Christian Essig, der den Ball scharf hereinbrachte. Luis Löffelad stieg am höchsten und ließ den Ball nur über den Scheitel streicheln und der Ball ging genau ins lange Eck zum 2:1. Die letzten fast 30 Minuten war es dann mehr eine „Abwehrschlacht“ als guter Fußball. Zwar hatte man die ein oder andere Kontergelegenheit, doch das 3:1 war nicht wirklich auf dem Fuß. Die Gäste hatten durch einen Kopfball noch einen Lattentreffer, der aber oben drauf ging und dann weiter ins Seitenaus. Letztlich brachte man den knappen Sieg über die Runden.